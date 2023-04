Ilka Štuhec je za novo sezono dobila okrepitev iz Hrvaške

Ilki Štuhec bo v novi sezoni pomagal nekdanji hrvaški smučar. V ekipi druge najboljše smukačice zime so se po odhodu trenerja Marka Vukičevića hitro odzvali in ekipi dodali novega člana. Poleg glavne trenerke Darje Črnko, ki je to vlogo opravljala tudi v minuli sezoni, bo trenersko funkcijo opravljal še Natko Zrnčić Dim, so sporočili iz ekipe.

Nekdanji hrvaški reprezentant je profesionalno smučarsko kariero končal po tekmovalni sezoni 2018/19, kmalu za tem pa se je podal v trenerske vode. Doslej je deloval v hrvaški reprezentanci, mednarodni ekipi tekmovalcev in v nekaj individualnih ekipah.

Kot tekmovalec je Zrnčić Dim v svetovnem pokalu nastopal 14 let, pri čemer je petkrat stal na zmagovalnih stopničkah. Vse uvrstitve na zmagovalni oder, štirikrat je bil tretji in enkrat drugi, je osvojil na tekmah v kombinaciji.

»Delati s šampionko, kot je Ilka tako na smučišču kot izven njega, je izjemna priložnost, čast in izziv. Verjamem, da se bomo dobro ujeli in delali na najvišji možni ravni. Z Ilko se dobro poznava, v preteklosti sva tudi že skupaj trenirala, ko se je vračala po poškodbah in se pridruževala naši reprezentanci,« je poudaril 37-letni Zagrebčan, ki ima kolajno tudi s svetovnega prvenstva. Leta 2009 je na SP v Val d'Iseru osvojil bron v superkombinaciji.