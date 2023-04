Ilka ga bo učila smučati (FOTO)

Rečki smuk je spust po pohorski smučini, prvotno po trasi Bellevue–Reka, ki vijuga tudi med gozdovi, travniki, pravzaprav gre za devet kilometrov in pol dolgo progo vse do Rečnikove gostilne, kjer je bila vrsto let glavna postojanka tudi za vse Pohorce, ki so se s poki in smučkami spustili v šole in v službe. Prvi Rečki smuk so organizirali davnega 1977. Prebivalci hoške vasice Reka zase še vedno pravijo, da gre za najbolj smučarsko vasico na Pohorju in v Sloveniji, saj še vedno dajo največ svojih ljudi v pomoč organizatorjem Zlate lisice. Danes snega ni več toliko, zato se smuča po progi Pisker.

Andrej Rečnik, organizator Rečkega smuka in Zvonkovega memoriala, v družbi Andreja Borka, pomočnika direktorja Festivala Lent

Zvonkov memorial od leta 1986

Rečkemu smuku se je 1986. priključil še Zvonkov memorial, v spomin na v prometni nesreči tragično preminulega Zvonka Rečnika, enega od znanih bratov Rečnik (Andrej in Drago), brez katerih si tudi pohorske Zlate lisice skorajda ni mogoče zamisliti. Bratje Rečnik na splošno veljajo za eno najbolj prepoznavnih smučarskih družin pri nas. »Ker ni več toliko snega, je bilo treba traso skozi časovno obdobje spremeniti. Leta 1991/92 smo tudi že smučali na Snežnem stadionu pri 22 stopinjah! Smo na južni strani Pohorja, kjer sonce rado posije in sneg hitro vzame,« pravi Andrej Rečnik.

Legenda NK Maribor prvič na pohorskem poku.

Minulo soboto je podobno kot lani smučalo nekaj več kot 100 smučarjev za dober namen, ki so se na cilju, pri koči Cojzi pri Iveku, kjer je bilo poskrbljeno za toplo juhico, tekočine pa tam nikoli ne primanjkuje, na toplem soncu zadržali še pozno v popoldne.

ŠD Reka Pohorje je poskrbelo za dobro in zdravo juhico za vse udeležence.

Na snegu tudi Tavares, mlade učila Ilka

Rečkega smuka se je znova udeležilo precej znanih obrazov, med njimi smo tudi tokrat opazili Andreja Borka, člana organizacijskega odbora Zlate lisice, sicer pa pomočnika direktorja narodnega doma in Festivala Lent, ki velja za strastnega smučarja. Letos je prvič zares na snegu stal tudi nekdanji kapetan NK Maribor Marcos Tavares, ki je sneg prvič videl in doživel šele ob prihodu v Slovenijo, pri svojih 24 letih.

Ivan Filipović iz hiše Cojza je gostil vse smučarje in številne znane Mariborčane.

»Bilo je res smešno doživetje. Družinica je že bila v pižamah in v postelji, ko je začelo močno snežiti. Jaz pa sem zunaj z razprtimi rokami ter na široko odprtimi usti lovil snežinke na jezik. Vrgel sem jih iz postelje, kot majhni otroci smo se metali po snegu,« se spominja. Minulo soboto je od nekdanjega nogometaša Andreja Rečnika v dar prejel pohorski pok ali, kot mu pravijo na drugi strani reke Drave, pležuh, ki ga je v družbi Milana Jarca, podjetnika in prav tako nogometnega funkcionarja, moral takoj preizkusiti.

Nada Jarc in Darja Črnko, mama in trenerka Ilke Štuhec, ki je že pozdravila poškodbo.

»Letos sem se preizkusil na poku, prihodnje leto pa začnem smučati. Doslej nisem smel, zaradi nogometa, čeprav moji otroci smučajo. Kondicijo še imam, čeprav imam kakšen kilogram preveč,« nam je povedal vedno nasmejani slovenski Brazilec, ki se je mudil v družbi naše smukaške šampionke Ilke Štuhec.

Ilka Štuhec v družbi mladih smučarjev, ki jih je tudi učila.

Ta je na pohorskih strminah delala z mladimi bodočimi smučarskimi šampioni. Bi lahko smučarskih korakov učila tudi Tavaresa? »Lahko ga naučim samo smukaškega skoka na glavo,« nam je v smehu povedala Ilka, druga na svetu v skupni razvrstitvi v smuku.