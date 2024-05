Obožujejo sonce

Vrtovi in dvorišča okrog hiš so te dni obarvani v temno modro. Razcvetele so se namreč perunike, ki jih poznamo tudi kot irise, te cvetlice pa so ponekod tako zelo priljubljene, da imajo v nekaterih državah celo svoj dan, obeležili so ga minulo sredo. V Belgiji je bil dan irisov nekaj desetletij po drugi svetovni vojni celo državni praznik, cvet pa simbol demokracije, svobode in lepote. Ime iris je sicer latinskega izvora in pomeni mavrico, v mnogih mitoloških zgodbah naj bi zato bil iris kurir bogov, povezava z njihovim in našim svetom.

Čudovite so tudi kot rezano cvetje. FOTO: Maya23k/Getty Images

V večjih skupinah

Čeprav na vrtovih slovenskih hiš večinoma uspevajo perunike z vijoličnimi oziroma temno modrimi cvetovi, ki nas razveseljujejo maja in junija, pa obstaja še veliko drugih barv, med pogostejšimi sta rumena in bela. Irisi so trajnice, izredno nezahtevne za vzgojo, in čeprav obstaja več kot 300 sort te rastline iz redu beluševcev, na okrasne gredice večinoma sadimo bradate perunike. Te bodo najbolj prišle do izraza, če jih posadimo v večje skupine, če imamo na razpolago dovolj prostora, jim namenimo kar celotno gredico. Ta naj ima sončno lego, idealno bi bilo, da je vsaj šest ur na dan obsijana s soncem, in dobro odcedna tla.

Za bolj senčne predele vrta namesto bradate perunike izberemo nebradato, v zelo mokrih tleh pa bodo najlepše uspevale vodne perunike.

Korenine perunik ne marajo prevlažne zemlje, v tem primeru bodo hitro zgnile, a če bodo tla presuha, bo pomanjkanje vlage zavrlo rast in cvetenje. Najlepše bodo, če jih bomo zalili od enkrat do dvakrat na teden, ko se dnevne temperature dvignejo nad 15 oziroma nad 20 stopinj Celzija. Pazimo pa, da jih zalijemo le toliko, da bo zemlja vlažna in nikoli mokra. Okrog perunik ne polagamo zastirke, pazimo pa tudi, da okrog njih ne sadimo nizkih trajnic, ki se hitro razraščajo po tleh, prav tako ne visokih, ki bi perunikam delale senco.

Obstaja več kot 300 sort perunik.

Ta cvetlica, ki simbolizira upanje, modrost in zaupanje, ne uspeva le na vrtnih gredicah, ker ima plitve korenine, se odlično obnese tudi na skalnjakih, za to še posebno primerne pritlikave sorte, njihova lepota pa bo še posebno prišla do izraza v družbi netreskov in homulic.