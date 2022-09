Dončić razočaran, med tekmo prejel celo injekcijo: Igral sem grozno. Svojo ekipo sem pustil na cedilu ... (VIDEO)

Po tekmi s Poljsko, ki je Sloveniji vzela sanje o ubranitvi naslova, se je pred novinarji pokesal naš najvešji zvezdnik Luka Dončić. Na novinarski konferenci je dejal: »Igral sem grozno. Svojo ekipo sem pustil na cedilu. Na cedilu sem pustil celo državo, ki nas je podpirala.« Luka je med tekmo prejel tudi injekcijo, kar kaže na to, da si je še kako želel pomagati reprezentanci.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu izgubila proti Poljski s 87:90.

Za Slovenijo je to peti neuspeh v četrtfinalih evropskih prvenstev. Stopničko za vstop med štiri najboljše so preskočili le pred petimi leti v Istanbulu, ko so se na koncu zavihteli do zlate medalje, ter leta 2009 na Poljskem, ko so zasedli četrto mesto.

Najboljša posameznika Slovenije sta bila Vlatko Čančar z 21 točkami in Goran Dragić s sedemnajstimi.