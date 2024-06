Dan, ki ne bo šel v pozabo! 20.000 Slovencev je bilo na tekmi (FOTO)

Pridejo dnevi, ki so drugačni od tistih običajnih. No, ta torek, 20. junija, bo zapisan v spominu marsikaterega Slovenca, zlasti pa tistega, ki ima rad šport in ves magični utrip nogometne žoge . Pa čeprav se na koncu ni izšlo po željah tako naše srčne nogometne ekipe kakor tudi številnih navijačev. Mnogi med njimi so bili že na »romanju« v Amsterdam, ko je pred 24 leti na Euru proti Španiji slovensko vrsto v živo spremljalo 10.000 rojakov, še 2000 več jih je bilo pred dnevi v Stuttgartu, včerajšnji dan pa je potolkel vse dosedanje številke – več kot 20.000 Slovencev se je zbralo v bavarski metropoli in po uvodni točki z močnimi Danci upalo na uspeh tudi proti Srbiji.

Jasno, tudi srbska reprezentanca ni bila brez številne in glasne podpore , njenih privržencev je bilo na tribunah mogočne münchenske nogometne arene še za nekaj tisoč več kot slovenskih, a med njimi je bilo največ izseljencev, ki jih je že na Bavarskem prek 30.000, še precej pa v drugih nemških zveznih deželah ter sosednjih Avstriji in Švici. In prav ti drugače in precej bolj čustveno spremljajo srbsko reprezentanco kot marsikdo v domovini, kjer je zlasti v Beogradu klubska pripadnost Crveni zvezdi ali Partizanu bolj opazna kot tista nacionalni nogometni vrsti.

Obiskovalci iz Slovenije so razgrinjali dobro voljo. FOTO: Leon Vidic

Mnogim bo ta dan ostal v posebnem spominu. FOTO: Leon Vidic

Slovenska zgodba je drugačna: seveda so pri nas doma vneti privrženci Olimpije, Maribora, Mure, Kopra in tako naprej, toda navzočnost Slovenije na Euru v Nemčiji in zlasti v Münchnu, ki v običajnih razmerah iz osrednjega dela Slovenije ni oddaljen več kot dobre štiri ure vožnje, je strnila vse omenjene in privabila na pot še marsikoga, ki je bil že prav neučakan glede nastopa naših nogometašev na velikem tekmovanju.

Tako je sprehod po središču res lepega in živahnega mesta na nemškem jugu razkrival navzočnost številnih znanih obrazov. Bodisi iz domačega političnega vrha – dan pred tekmo je bil na izbranem prizorišču muzeja BMW odmeven slovenski poslovni forum – bodisi iz domačega družabnega miljeja ali pa športnega sveta.

Na povabilo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina si je tekmo ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, poleg nje pa je Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. FOTO: Miguel Medina/Afp

Niso zamudili priložnosti

Številni nekdanji nogometaši niso zamudili priložnosti ogleda tekme med Slovenijo in Srbijo v živo, na tribunah je bil denimo opazen Blaž Puc, pred dvema desetletjema član nepozabne Olimpijine enajsterice, ki je za Bežigradom remizirala z Liverpoolom, v navijaškem utripu sredi mesta je užival velik ljubitelj nogometa, sicer pa kapetan naše hokejske reprezentance Robert Sabolič, z družino je velik dogodek v živo pospremil nekdanji kapetan risov Tomaž Razingar. Tudi naša alpska smučarka Ana Bucik Jogan je v družbi moža Krisa, nekoč nogometaša in zdaj trenerja, izkoristila treninga prost dan za skok v München ... Poseben dan je bil to tudi za Slovence s prebivališčem na Bavarskem ali še kje drugje v Nemčiji: denimo veleposlanico Ano Polak Petrič, generalno konzulko Mašo Šiftar, Rebeko Kumer Bizjak, ki vodi münchensko predstavništvo Slovenske turistične organizacije, ali pa Matejo Vodiškar, koordinatorko slovenskih društev na nemškem jugu.

Kljub zgodnji uri je bilo že veselo. FOTO: Slovenske železnice

Z vlakom Že zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je tako 350 potnikov odpravilo na razprodan posebni navijaški vlak, ki so ga organizirale Slovenske železnice. Navdušenje nad potovanjem z vlakom je bilo izjemno. Pred odhodom so potniki prejeli navijaške rekvizite I feel Slovenija, tako je bilo vzdušje na vlaku še bolj barvito in glasno.

Prav vsi omenjeni in še tisoče drugih je ustvarilo prav poseben utrip po mestnih trgih, osrednjega Marijinega je morala zaradi gneče policija celo zapreti za prehajanje, in pozneje na stadionu. Za Slovence je bil ta četrtek v Münchnu tisti z oznako – dan D. Kljub temu, kot rečeno, da se je zmaga našim izmuznila v dobesedno zadnjih sekundah srečanja.

Večtisočglava množica je tekmo spremljala tudi na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane. Nekateri so bili na koncu hudo razočarani. FOTO: Blaž Samec

Slovenija je dihala z našo srčno reprezentanco. FOTO: Leon Vidic

Na povabilo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina se je nogometne tekme udeležil tudi najvišji državniški vrh; predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob s partnerico Tino Gaber, tekmo pa sta si ogledala tudi gospodarski minister Matjaž Han in zunanja ministrica Tanja Fajon.