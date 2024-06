Ste videli, kaj so počeli srbski navijači!? Ubogi naši reprezentanti ...

Slovenski reprezentant Žan Karničnik je našim nogometašem dobesedno odprl vrata v raj osmine finala Eura 2024, a Slovenija je na koncu ostala brez zgodovinske zmage. Srbi po golu Luke Jovića vendarle rešili točko (1:1).

Ostalo je precej grenkega okusa. Slovenci so bili predvsem v prvem polčasu boljši tekmec, vodili pa vse do 95. minute, ko jim je tri točke in s tem skoraj gotovo uvrstitev v osmino finala odvzel Jović. O sicer izjemnem navijaškem vzdušju pa je v zadnjih 20 minutah tekme prišlo do neljubih prizorov. Srbski navijači so namreč v slovenske nogometaše metali plastične kozarce za pivo in vžigalnike in tako poskrbeli za vse prej kot športno navijanje. Fotografija pove več kot tisoč besed, kazen bo zagotovo sledila.

Naši nogometaši imajo sicer po dveh tekmah dve točki, Srbi pa so pri eni. Tekmo je pospremilo rekordno število Slovencev, na stadionu se jih je zbralo 20.170.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp