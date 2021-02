Dan D bo 18. februarja

Veliko jih je bilo v srenji alpskega smučanja, ki so se prav posebno veselili prihajajočega svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo. Tu bo alpski del zimskih olimpijskih iger 2026, hkrati gre za eno najbolj mondenih in cenjenih zimskih turističnih središč naše zahodne soseščine. Toda virus je tako kot marsikaj v zadnjih mesecih preprečil pravi spektakel vseh razsežnosti, pomembno pa je, da bodo tekmovalci in tekmovalke v predolimpijski zimi vendarle lahko štartali na SP.



Med slovenskimi aduti zdaj najvišje meri Meta Hrovat. Zadnja svetovna prvenstva privabljajo slovenskemu taboru lepe spomine z dvema naslovoma Ilke Štuhec v smuku (St. Moritz 2017, Åre 2019), tudi s presenetljivim kombinacijskim srebrom Štefana Hadalina (Åre 2019), še pred tem pa v Vailu 2015 denimo z zlatima kolajnama za zmagi v smuku in kombinaciji nepozabne Tine Maze. Danes slovenska reprezentanca nima tako močne smučarke. K sezoni je sicer ambiciozno pristopila dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec, toda pred dvema tednoma jo je ustavila poškodba gležnja. Ni ji sicer preprečila poti proti Dolomitom, prav mirnega spanca pa ob prekinitvi priprav na snegu tudi ni imela.



V težavah s poškodbo, potem ko mu je že prej sezono prekinila tragična očetova smrt, se je znašel tudi naš vodilni adut moške vrste Žan Kranjec. Za veleslalom, ki bo čez slaba dva tedna, se bo poskusil pripraviti po najboljših močeh, toda pot k tako želenemu odličju bo očitno težja, kot je bilo videti pred začetkom sezone.

Je tam, kjer si želi biti

Po vsem videnem v zadnjih tednih je tako št. 1 glede visokih pričakovanj v naši reprezentanci Meta Hrovat. V domači Kranjski Gori se je sredi januarja vrnila na stopničke, lepo smučanje je ob 5. mestu pokazala tudi nato na veleslalomski generalki tega prvenstva na Kronplatzu. Gorenjka, ki bo v začetku prihodnjega meseca praznovala 23. rojstni dan, je doslej nastopila le na prejšnjem prvenstvu v Åreju in tam v veleslalomski preizkušnji zasedla 22. mesto.



Zdaj so ji seveda cilji krepko višji od tega dosežka, predvsem pa je odpotovala v Italijo dobre volje, saj je po nekaterih spodletelih nastopih očitno v pravem trenutku našla lepo raven tekmovalne pripravljenosti. »Zgodba se mi zdaj spet lepo sestavlja, sem tam, kjer si želim biti, posledično temu sledi dobro smučanje. V zadnjem času smo nanizali kakovostno vadbo, tudi superveleslalomu namenjamo precej pozornosti,« je poudarila v pričakovanju Cortine d'Ampezzo 2021, ki jo bo predvidoma odprla že na ponedeljkovi uvodni tekmi prvenstva v alpski kombinaciji za smučarke.



»Dejansko je Meta realno naša prva kandidatka za kolajno,« je napovedal glavni trener ženske vrste Sergej Poljšak, o moči Kranjskogorčanke pa je prepričan tudi njen osebni trener Matija Grašič. Jasno, da bi bilo imenitno, ko bi denimo Kranjec in Štuhčeva odgnala bolečine in se vrnila k najožjemu vrhu, toda očitno je vsaj za zdaj na koledarju svetovnega prvenstva med slovenskimi privrženci posebej podčrtan četrtek, 18. februarja, dan ženskega veleslaloma. Siniša Uroševič

