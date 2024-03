Čudovit dan za Domna in Niko

Norveška skakalna turnerja surovega zraka se je na eni najbolj prestižnih postaj v koledarju, v Holmenkollnu nad Oslom, za Slovence začela zelo dobro. Kazalo je še bolje, Domen Prevc je po prvi seriji nedeljske tekme celo vodil, nato pa za dve desetinki ostal brez stopničk. A to ni skazilo dobrega razpoloženja v slovenskem taboru, zanj so poskrbeli še uspešna vrnitev Anžeta Laniška, nadaljevanje dobre forme Petra Prevca in Nika Prevc, ki je sobotno šesto mesto v nedeljo nadgradila s stopničkami.

Lanski tekmi na prvi postaji turneje Raw Air sta se za Slovence razpletli sanjsko, z zmago in drugim mestom Anžeta Laniška. »Žaba« se je po poškodbi kolena ekspresno vrnil v karavano in že v soboto z 11. mestom (v nedeljo 17.) pokazal, da ni daleč od najboljših: »Super zadovoljen sem z vrnitvijo na veliko sceno. Moji skoki so bili lepi. Vesel sem, da sem delal lepe telemarke, kar je zelo pomembno za mojo samozavest.«

Za mano je čudovit dan, stvari so se skoraj čisto ‘poklopile’.

Sobotni junak je bil Stefan Kraft, nedeljska zmaga je ostala doma, na najvišjo stopničko je stopil Johan Andre Forfang. A bi se lahko razpletlo tudi drugače. Vzpon v formi je Domen napovedal že v soboto z 10. mestom, izkazalo se je, da je bil to zgolj začetek. Po prvi seriji nedeljske tekme se mu je nasmihala druga zmaga sezone, v finalu je bil nato nekoliko prekratek za najboljše, za tretjim mestom in Kraftom je zaostal le za dve desetinki točke: »Za mano je čudovit dan. Res so se stvari skoraj čisto 'poklopile'. V drugi seriji je malo manjkalo, zelo sem vesel, kljub temu, da je bilo na koncu četrto mesto. A glede na treninge in ves pretekli teden sem vesel, kako sem to izpeljal.«

Stefan Kraft je po prvi postaji vodilni na norveški turneji. FOTO: Geir Olsen/AFP

Četrto mesto Domna je odlična napoved za nadaljevanje norveške turneje, predvsem za polete v Vikersundu prihodnji konec tedna, kjer bo mlajši od bratov Prevc znova kandidat za najvišja mesta, morda tudi za zmago, ki se mu je tokrat izmaknila. Po prvi postaji turneje surovega zraka ima Kraft 11 točk naskoka pred Forfangom, najboljši Slovenec je znova zelo stanovitni Peter Prevc (8. in 11. mesto), ki za nosilcem rumene majice zaostaja za 38,7 točke.

Domen in Peter začela, Nika nadgradila

Tako kot starejša brata Domen in Peter je tudi Nika Prevc v Oslu pokazala, da šampionska forma še ni preteklost. V soboto je kljub le 18 letom pokazala jeklene živce, na svoj skok je v težkih vetrovnih razmerah čakala skoraj pol ure in iztržila šesto mesto, s katerim pa ni bila povsem zadovoljna.

Da je nosilka rumene majice zmožna več, ni dvomil nihče in z nedeljskim finalnim skokom je to tudi potrdila. S 127,5 metri se je s šestega mesta zavihtela tik pod vrh, za 2,2 točke je bila boljša le domačinka Eirin Maria Kvandal. Izkazala se je tudi Ema Klinec, ki se po težavah vrača v svetovni pokal. Po prvi seriji nedeljske tekme je bila tretja, v finalu je sicer zdrsnila tik pod stopničke, a vseeno dokazala, da bo v finišu sezone še nevarna za najvišja mesta.

S šestim in drugim mestom je Nika Prevc prednost pred Evo Pinkelnig v skupnem seštevku znova nekoliko povišala, ta zdaj znaša 189 točk in Nika lahko mirno pričaka finiš sezone. Z vetrovnega Holmenkollna karavana zdaj potuje na sever v Trondheim, kjer bodo jutri ob 11. uri najprej na vrsti ženske kvalifikacije, ob 16. uri moška, ob 18. pa še ženska tekma.