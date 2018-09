Fabjan še ni doživel takšne kraje

Zrela za polfinale

Klara Apotekar se ni strinjala s sodniško odločitvijo.

Danes polsestra Ana

BAKU – Po bronasti(do 63 kg) in sedmouvrščeni(do 48 kg) se je kot tretja slovenska judoistka v popoldanski del svetovnega prvenstva v Azerbajdžanu prebila(do 78 kg) in po dveh zmagah in porazih včeraj pristala na 7. mestu. Čeprav je z njim dosegla svojo najvišjo uvrstitev na velikih članskih tekmovanjih, je le z muko v sebi zadrževala solze žalosti.Potem ko je v prvem dvoboju že po pičli minuti spravila na hrbets Kosova (10:0), proti kateri je sicer klonila na aprilskem EP v Tel Avivu, je 21-letna judoistka kluba Z'dežele Sankaku z iponom (10:0) poravnala račune še s šest let starejšo Britanko, ki je bila lani boljša na prvenstvu stare celine v Varšavi.V četrtfinalu se je Klara pogumno postavila po robu Japonki, a kaj ko ji je 30 sekund pred iztekom časa za trenutek popustila zbranost; z 28-letno Azijko se je namreč spustila v obračun v parterju, v katerem je potegnila krajšo, potem ko jo je Hamadova ukleščila v končnem prijemu (0:10).Namesto v polfinalu, za katerega je bila zrela, je lanska mladinska evropska prvakinja iz Maribora lov na odmevno uvrstitev nadaljevala v repasažu. Prvi »popravni izpit« je imela z Rusinjo, ki je prej pripravila eno od večjih senzacij na tem SP, potem ko je izločila favorizirano FrancozinjoBabinceva je s sodniško pomočjo na rob solz spravila tudi Klaro. Po eni od akcij tik pred zaključnim gongom sta se namreč obe znašli na tleh, sodniki pa so tudi po ogledu posnetka ocenili, da je zmagovita poteza za vazari (0:7) uspela štiri leta starejši Rusinji. A s tem se nista strinjala ne Apotekarjeva ne njen trener, ki je obsedel na stolu, prepričan, da bodo popravili izid na semaforju rezultatov.»Menim, da zadnjega meta niso ocenili najbolj pravično, toda sodniki so povedali svoje. Dvoboj sem izgubila. Resda sem s 7. mestom osvojila kar nekaj točk v kvalifikacijah za OI, vendar sem si želela več – vsaj 5. mesto, če že ne kolajne,« je bila razočarana 21-letnica iz Šmartnega v Rožni dolini. Z glavo je zmajeval tudi Fabjan: »Česa takšnega še nisem doživel! Nikoli se ne izgovarjam na sodnike, toda v tem primeru so – kakor se spoznam na judo – odsodili napačno. Klara je spotaknila Rusinjo, ki je bila tudi prej na tleh. Morala bi zmagati z iponom!«Azerbajdžanski prireditelji bodo danes podelili še zadnja svežnja kolajn med posamezniki v Bakuju, od obeh Slovencev pa poznavalci juda večje možnosti za vidnejši dosežek pripisujejo Klarini polsestri(nad 78 kg). Žreb je 27-letno judoistko, ki ima že dve odličji s SP (srebrno iz Astane 2015 in bronasto iz Čeljabinska 2014, obe je kakor olimpijski bron v Riu de Janeiru osvojila v kategoriji do 78 kg), uvrstil naravnost v drugi krog, v katerem se bo pomerila ziz BiH.Od nje je bila boljša na nedavnem turnirju za veliko nagrado v Zagrebu. V najtežji moški kategoriji (nad 100 kg) bo poskušal svojo kožo čim dražje prodati; njegov prvi tekmec bo Argentinec, ki mu doslej na tekmah še ni prekrižal poti.