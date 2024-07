Celjani nimajo možnosti

»Ne pričakujte, da bom rekel, da so možnosti 50-odstotne, ker niso. Slovan je favorit,« je na hitro in brez pomisleka razblinil razmerja sil pred povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med Slovanom in Celjem 29-letni Kenan Bajrić, Ljubljančan v domači zasedbi. Otrok Olimpije je igralec z najdaljšim stažem v moštvu slovaškega prvaka, za katerega je odigral že 167 tekem, in je steber obrambe, ki je v Celju trpela in se izvlekla z 1:1. Današnja tekma (20.30) bo drugačna, pravi ...

Kako drugačna tekma bo?

»Igramo doma in doma smo favoriti. Imamo zveste navijače, ki tudi v tem obdobju pridejo v velikem številu in bodo zanesljivo naš 12. igralec. Celjanom ne bo lahko, bolj zbrani bomo in z več hotenja ter več kakovosti bomo šli v tekmo. V Celju smo si jo zakuhali sami, toda podobnih tekem smo vajeni. Tudi lansko leto smo bili v podobnem položaju.«

Celje ima novega asa v rokavu. Je vrnitev Alberta Riere lahko odločilni jeziček na tehtnici?

»Ne verjamem, a je res, da je imel v Sloveniji z Olimpijo in Celjem vrhunske izide. Od igralcev sem o njem slišal veliko dobrih stvari, dober vtis je pustil.«

Slovan v prvi tekmi ni bil prepričljiv, so vas Celjani v čem presenetili?

»Niti najmanj. Pričakovali smo takšne Celjane in lahko zatrdim, da smo jih v analizi zadeli v polno. Pri čemer bi vendarle ocenjeval tekmo, ko je bilo na igrišču razmerje v igralcih 11:11. Celjani so začeli silovito, zabili gol, imeli še priložnost, dve, toda hitro smo vrnili udarec in po njem držali vse pod nadzorom. Posebej smo se pripravili za desno stran in navezo Aljoša Matko-Žan Karničnik.«

Vas je še kdo od Celjanov navdušil?

»Nevaren je bil Luka Bobičanec, zabil je lep gol, njegovi streli z razdalje so vselej nevarni. Toda v seštevku smo se dobro ubranili, postavili nizek blok in Celjanom nismo dovolili, da bi se razigrali.«

Z vmesno postajo pri ciprskem Pafosu v obdobju pandemije ste že od leta 2018 pri Slovanu. Kako ste se navadili na življenje v Bratislavi, kako močna je slovaška liga?

»Z družino se udobno počutimo v Bratislavi, ki je podobna kot Ljubljana, in se pogosto vračamo domov. Ko imam prost dan ali dva, smo že v Ljubljani, ki je blizu. Tukaj so me odlično sprejeli in me po malem že imajo za svojega. Lažje mi je, ker odlično govorim slovaški jezik. Slovaška liga je močnejša kot slovenska, a je Slovan v primerjavi z obdobjem, ko sem prišel, le še utrdil svojo premoč. Zdaj je tako rekoč brez tekmeca in je premočan. Smo v podobnem položaju kot slovenski prvak, poleti zaradi Evrope trpimo, potem pa kakovost pride do izraza, in vsi od nas zahtevajo le naslov prvaka. Druge možnosti ni.«

Ste v najbolj zrelih letih za branilca, s Slovanom imate še štiriletno pogodbo. So vaše ambicije še povezane z igranjem v močnejši ligi?

»Če sem iskren, iz Slovana me ne bi premaknila niti za malenkost boljša pogodba. Res ne bi spreminjal ničesar, razen ob res veliko boljši ponudbi.«