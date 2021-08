Barçin sin postaja močan kot Čeferin

Navijači so se minuli konec tedna po skoraj letu in pol vrnili v katalonsko nogometno svetišče, ki je po slovesu Lionela Messija očitno našlo novega boga. Branilec Gerard Pique, ki je že prej veljal za enega najpriljubljenejših Kataloncev, je svoj sloves še dodatno utrdil s privolitvijo v občutno znižanje plače – sredi najhujše finančne krize je tako klubu omogočil, da je tik pred prvo tekmo nove sezone z Real Sociedadom registriral večino novincev.



»Tu sem se rodil in doživel skorajda vse. To je bilo treba storiti,« je po poznejši zmagi s 4:2 dejal Pique, ki je dosegel vodilni gol, odpovedal pa naj bi se kar osemmestnemu znesku. Denarja ne bo pogrešal: 34-letnik prihaja iz dobro situirane družine izobražencev, zaradi česar je bil nogomet zanj vedno zabava in ne sredstvo za preživetje. Velika večina kolegov te sreče nima. »Nikoli nisem igral zaradi denarja, igram zato, da se imam dobro. Jasno, nihče noče izgubljati denarja, a moja miselnost nikoli ni bila, da bom zaslužil 1, 5, 10 ali 20 enot. Razmišljal pa sem o velikih stvareh, premišljenih vložkih, a na koncu sem si dejal – kar bo, pač bo,« je po tekmi v več kot enournem javljanju iz domače dnevne sobe prek omrežja twitch povedal Pique.



V tem pogledu je več let pred zasledovalci: že leta 2016 je povzročal sive lase Barceloni s svojim pogosto kontroverznim objavljanjem v živo, pretočno predvajanje vsebin pa je v zadnjih letih postalo še veliko bolj priljubljeno in finančno donosnejše, tudi po zaslugi koronavirusne pandemije.

V posel z Uefo?

»Ljudje so siti konzumiranja enih in istih stvari iz tedna v teden. Igralci smo postali roboti, ki vedno povemo isto stvar, ljudje pa tega več ne kupijo. Nove generacije želijo nove stvari in temu se je treba prilagoditi. Svet se spreminja s takšno hitrostjo, da nas bo vse prehitel,« pravi Pique. S holdingom Kosmos, katerega ustanovitelj je, stremi k tehnološkim inovacijam v svetu športa. Letos je za njim že uspešno izveden revolucionaren projekt prenašanja 21 tekem južnoameriškega prvenstva prek twitcha. Finale med Brazilijo in Argentino je v zgodnjih jutranjih urah spremljalo do 640 tisoč uporabnikov v Španiji.



Kosmos je doslej najodmevneje posegel v tenis: Mednarodna teniška zveza je Piqueju z vlagatelji leta 2018 zaupala popolno prevetritev tekmovanja za Davisov pokal v vrednosti kar 2,5 milijarde evrov. K sodelovanju je Pique privabil tudi Hirošija Mikitanija, izvršnega direktorja japonskega giganta za spletno prodajo Rakuten, ki je prav po Katalončevi zaslugi zadnja leta tudi glavni pokrovitelj Barcelone. Kosil je tudi z ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom, konec aprila so ga ujeli na sestanku s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, pri katerem naj bi se pozanimal (tudi) glede prodaje TV-pravic in še nekaterih drugih poslovnih vprašanj. Številni v zadnjih potezah Piqueja vidijo obrise bodočega predsednika Barçe. A kaj hitro bi lahko prišlo do konflikta interesov – je namreč že lastnik tretjeligaša FC Andorra.

