Angleži ostro: »Imamo najboljše igralce, pa nismo mogli premagati tako slabe ekipe, kot je slovenska«

Anglija ima na voljo najboljše igralce v Premier Ligi, Bundesligi in La Ligi, pa kljub vsemu ni mogla premagati slovenske ekipe, ki v svetu zaseda komaj 57. mesto.

»Trenutno je šef angleške reprezentance obratni alkimist,« poroča The Sun, »ki spreminja zlato v navadno kovino«. Morda se bodo prebili v izločilne dvoboje, a angleška ekipa je ujezila svoj celotni narod s še enem izenačenjem v skupini C.

»Mislili smo, da slabše od remija z Dansko z 1:1 prejšnji četrtek ne more biti, vendar je včeraj sledila še ena predstava, ob kateri smo si trgali lase in preklinjali ob televiziji,« piše The Sun. »Kako je lahko stran, ki ima v lasti Harryja Kana, Judea Bellinghama in Phila Fodena, tako slaba?«

Angleški mediji pišejo tudi, da Slovenija ni preveč dobra in da nikoli ne bi nadigrala Anglije, kot so to storili Danci. A Otočani kljub temu niso dosegli zadetka.

Razen divjega nastopa Declana Ricea ni bilo ničesar, nad čimer bi bili angleški navijači navdušeni: razočarali so tako Bellingham, Foden in Kane.

Konec za Anglijo?

Otočani so zmagali v le dveh od zadnjih osmih tekem. Ta izid pomeni, da pred finalom ne morejo igrati z nobeno od najboljših ekip - Nemčijo, Francijo, Španijo ali Portugalsko.

V nedeljo v Gelsenkirchnu lahko dobijo za nasprotnico katerokoli od tretjeuvrščenih ekip - vključno z Nizozemsko. A favorit bodo postali težko.

»Slovenija je po dveh spodobnih remijih ostala neporažena in vsekakor ni bila lahek nasprotnik,« pišejo angleški mediji.

»Toda Anglija je začela slabo - dolge podaje Pickforda, zlahka izgubljena žoga in prva prava priložnost prepuščena Benjaminu Šešku, ki je z glavo poslal žogo naravnost v angleškega vratarja.«

»Od trojice angleških vezistov je bil Gallagher grozen, Bellingham je bil tako razočaran zaradi pomanjkanja vpliva, da je na koncu brcnil kup reklam, le Rice je bil senzacionalen,« še dodajajo.

Veselje Slovenije. FOTO: Lee Smith Reuters

Anglija je v drugem polčasu začela narekovati igro, zadrževati slovensko ekipo, osvajati kote, a nikakor ni mogla zadeti mreže.

»Da, Anglija je končala,« pesimistično zaključujejo.