Bi si radi v živo ogledali nogometno tekmo: preverili smo, koliko stanejo vstopnice

Slovenska nogometna reprezentanca je v torek zvečer odigrala svojo tretjo tekmo na evropskem prvenstvu in si izborila največji uspeh v zgodovini – uvrstili so se v osmino finala! Zdaj gre zares!

Mnogi Slovenci že načrtujejo odhod v Nemčijo, da bi si ogledali naslednjo tekmo. S kom bo igrala naša reprezentanca, bo znano kmalu, s tem pa tudi datum tekme. Za vas smo preverili, kako globoko v žep boste morali seči, če bi si želeli ogledati dvoboj v živo.

Vstopnice so razporejene v štiri kategorije, dodatno pa so uvedli posebno elitne sedeže v središču prve. Poleg tega se cena, bližje ko smo finalu, dviga – najdražje so seveda vstopnice za finale! Glavne štiri kategorije sedežev so:

Fans First: sedeži so tik za goloma.

Kategorija 3 (cat 3): sedeži so nameščeni v kotih in za golom, dlje od igrišča kot sedeži kategorije 2.

Kategorija 2 (cat 2): sedeži so v kotih in za goloma; ali na glavnih in nasprotnih tribunah, nad sedeži kategorije 1.

Kategorija 1 (cat 1): sedeži so na glavni in nasprotni tribuni; ali v spodnjih blokih v vogalih.

Vstopnice po kategorijah. FOTO: Uefa

Na voljo tudi elitni sedeži

Vstopnice za dostopnost (invalidski voziček in enostaven dostop) bodo vedno imele enako ceno (tj.: cena najcenejše kategorije), ne glede na njihovo lokacijo na stadionu.

Poleg tega ponujajo tudi glavne sedeže, tj. sedeže v središču kategorije 1. Za cene glejte spodnjo tabelo:

Najdražje vstopnice v središču 1. kategorije. FOTO: Uefa

Za osmino finala boste tako lahko odšteli od 50 do 250 evrov v osnovnih kategorijah ali 500 evrov za najboljše sedeže. Tekma bo 1. ali 2. julija, odvisno od tega, s kom bo Slovenija igrala.

Vstopnice lahko kupite na uradni spletni strani UEFA, kliknite tukaj.