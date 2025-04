Grozljiva prometna nesreča pri sosedih! V čelnem trčenju umrla otroka, stara 8 in 10 let

V prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo okoli 21.30, so umrle tri osebe. Počilo je na območju Đakova, med krajema Satnica Đakovačka in Potnjani, navajajo hrvaški mediji.

Kot je sporočil osiješki center 112, so na kraj prispeli gasilci ter ponesrečence izvlekli iz uničenega avtomobila.

V čelnem trčenju umrla otroka, stara 8 in 10 let

Osiješko-baranjska policija je zjutraj sporočila podrobnosti strašne tragedije.

»Na državni cesti št. 515, med naseljema Satnica Đakovačka in Potnjani, se je 16. aprila ob 21.35 zgodila prometna nesreča, v kateri so tri osebe umrle, dve osebi pa sta se lažje poškodovali. 44-letni voznik je vozil osebni avtomobil našiških registrskih tablic iz smeri Satnice Đakovačke proti Potnjanu. Voznik je v blagem desnem ovinku in izvozu iz ovinka zapeljal na bankino, nato pa ostro zavil levo, pri čemer je vozilo bočno zaneslo in se zapeljalo na levi vozni pas, namenjen nasproti vozečemu prometu.

V vozilo je v tistem trenutku trčil osebni avtomobil, ki ga je vozil 36-letnik in se je vozil iz nasprotne smeri. Otroka, stara 10 in 8 let, ki sta bila na zadnjem sedežu avtomobila, sta umrla na kraju dogodka, 44-letni voznik pa je umrl na poti v bolnišnico. 36-letni voznik in 34-letni sopotnik v osebnem vozilu đakovskih registrskih tablic sta se lažje poškodovala.«

»Vsi udeleženci prometne nesreče so bili pripeti z varnostnimi pasovi,« so še sporočili s policije.