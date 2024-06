Tega vam kamere niso pokazale: navijač pobegnil na zelenico (FOTO)

Tako kot na tekmi minuli teden med Slovenijo in Srbijo (1:1), se je tudi na sinočnji tekmi med Srbijo in Dansko (0:0) eden od navijačev odločil, da bo ob koncu tekme preskočil ograjo, ki loči tribuno od igrišča in pritekel na nogometno igrišče.

Vdor na igrišče velja za prekršek, navijač pa se zagotovo ne bo izognil globi. Tekel je po zelenici in bežal pred varnostniki, ki pa so ga le dohiteli in ga z igrišča odnesli, saj se je na vse moči boril, da ga ne bi prijeli.

V neposrednem televizijskem prenosu incidenta ni bilo mogoče videti, saj pravila UEFA ne dovolijo, da se takšni prizori predvajajo, saj naj bi s tem spodbujali kršitve.

FOTO: Leonhard Simon Reuters

FOTO: Michaela Stache Reuters

FOTO: Angelika Warmuth Reuters

FOTO: Fiona Noever Reuters

FOTO: Fabrice Coffrini Afp