1,5 milijona ogledov: slovenski navijač s pesmijo Beatlov provociral Angleže

Po tekmi med Anglijo in Slovenijo na evropskem prvenstvu se je po spletu razširil posnetek, v katerem je slovenski navijač s pesmijo nagovoril angleškega selektorja Garetha Southgata.

Tekma med Slovenijo in Anglijo se je namreč končala brez golov, kar je naši reprezentanci zagotovilo nastop v osmini finala evropskega prvenstva v nogometu.

Kot kaže, je izid tekme slovenskega navijača zelo razveselil, zato je angleškemu selektorju zapel: »Southgate, Southgate, thank you for the point« (»Southgate, Southgate, hvala ti za točko«) na melodijo pesmi Yellow Submarine.

Posnetek je na omrežju X v enem dnevu zbral 1,5 milijona ogledov.

