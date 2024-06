Nov škandal na Euru: žena zapustila reprezentanta pred tekmo proti Sloveniji?

Zakon angleškega reprezentanta Kierana Trippier​ja je na trhlih nogah, če že ne na robu propada. Takšne dvome je podžgala njegova žena Charlotte, ki je pred tekmo proti Sloveniji na evropskem prvenstvu na Instagramu objavila skrivnostno sporočilo soprogu nehala slediti na tem družbenem omrežju.

»Prej ali slej preboliš sranje, za katerega si prisegal, da ga ne boš nikoli prebolel, in to je najboljši občutek na svetu,« je zapisala na Instagramu in dodala: »Sonce sije, vesel ponedeljek, moji angeli.«

Po tem je objavila fotografijo, na kateri sedi v avtu in posluša glasbo, medtem ko čaka svoje otroke iz šole.

Vse to je njene sledilce napeljalo na sum o morebitni ločitvi.

Par je poročen od leta 2016 in ima tri sinove. Menda naj bi bil njun zakon že nekaj časa »napet«, piše Daily Mail, par pa naj bi nesoglasja poskušal rešiti še pred začetkom Eura, so razkrili viri blizu para.

Za razliko od drugih angleških žena nogometašev se je 29-letna Charlotte odločila, da bo ostala doma in ne bo šla na prvenstvo podpirat svojega dragega.

Težave v raju

»Že nekaj časa je znano, da stvari med njima ne delujejo dobro. V zakonu sta imela številne težave in poskušala sta jih rešiti, a se je izkazalo, da ne bo šlo zlahka. Charlotte je ostala v Angliji z otroki med Eurom, za razliko od ostalih žen nogometašev, ki so letele na tekme v Nemčijo ... Zanimivo bo videti, kaj se bo z njimi zgodilo po Euru,« je za Daily Mail razkril vir.

Da utegnejo biti v njunem raju težave, se je začelo slutiti lani, ko so nogometaša Newcastla posneli, kako se plavolaski približuje v karaoke baru, kjer je s soigralci proslavljal uvrstitev v ligo prvakov. Na posnetku, ki je takrat pricurljal v javnost, je videti, kako objema skrivnostno žensko, nato pa jo je v nekem trenutku dvignil v naročje, medtem ko je množica okoli njiju prepevala. V tem času je bila Charlotte v Španiji, kamor sta se preselila, ko je on igral za Atletico Madrid.

Pred tem je priznala, da je bila selitev zanjo zelo težka.

»Ko sva se prvič preselila v Madrid, sem bila dolgo sama. Počutila sem se tako osamljeno, ljudje ne vidijo te strani ... Približno štiri mesece kasneje sem možu rekla: 'Ne vem, ali bom lahko ostala tukaj, počutim se depresivno, tukaj nimam družine, ne prijateljev,« se je takrat izpovedala.