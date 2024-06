Vučić čez vse meje! Ponižuje Slovence, medtem ko srbski navijači obmetavajo lastno reprezentanco

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da je srbska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Nemčiji doživela debakel. Med bivanjem v Bruslju je med pogajanji o statusu Kosova in Metohije komentiral še nogomet, vključno z rezultati in igro ekipe Dragana Stojkovića Piksija v Nemčiji, pišejo nezavisne.com.

Po njegovih besedah ​​so prebivalci Srbije upravičeno razočarani, upoštevajoč finančne vložke srbske države v nogomet. Vučić je med vrsticami odgovoril celo na besede selektorja Stojkovića, da gre le za nogomet.

»Vložili smo toliko denarja ...«

»Strinjam se, da je to debakel! To je šport, v katerega smo dali veliko denarja in veliko vložili, zato si ljudje v Srbiji zaslužijo boljše rezultate. Ni problem izgubiti proti Angliji, ni problem izgubiti proti Nemčiji, Španiji ali komurkoli hočeš, problem je, ko izgubiš proti Sloveniji, ki stane triinpolkrat manj kot srbski igralci,« je dejal Vučić, ki ga citira Mozzart Sport.

Srbskega predsednika je očitno najbolj prizadel remi proti Sloveniji, izbojevan s poznim golom Luke Jovića.

Vučiću manjka spoštovanja do slovenskih športnikov. FOTO: Michaela Stache Reuters

»Problem je, ko ti igralec iz Celja, ki ima 5000 evrov na mesec, daje gole, ker ni nikogar, ki bi ga spremljal. Veliko vlagamo tako v infrastrukturo kot tudi v plače funkcionarjev, čeprav bodo rekli, da dobijo denar od UEFA, to so neumnosti in prazne zgodbe trenerja in vseh ostalih. Vlagamo veliko denarja in državljani Srbije so si zaslužili boljši rezultat,« je zaključil Vučić.

Nešportni Srbi

Morda je čas, da srbski predsednik spozna, da v športu o rezultatu ne odloča le denar, temveč drugi faktorji, kot so trdo delo, ferplej, taktika, konec koncev pa tudi spoštovanje lastne ekipe, ki ga ne premorejo niti njegovi navijači. Po izgubljeni tekmi so Srbi namreč, namesto da bi se zahvalili ekipi za trud, obmetavali in izžvižgali lastno reprezentanco.