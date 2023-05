Zvezdnik lige NBA znova mahal s pištolo, sledila je takojšnja izključitev (VIDEO)

Ameriški košarkarski zvezdnik lige NBA Ja Morant je znova suspendiran zaradi posnetka na družbenih omrežjih, v katerem je mahal z orožjem, je sporočilo moštvo Memphis Grizzlies. To je že drugi letošnji suspenz za 23-letnega organizatorja igre.

Morant je bil marca prav tako suspendiran, potem ko je v nočnem klubu v Denverju na Instagramu razkazoval orožje in razmetaval z bankovci. Ker pištola ni bila njegova, jo je po preiskavi lige in obljubi, da bo poiskal profesionalno pomoč, odnesel z blažjo kaznijo osmih tekem prepovedi. Ekipa je tokrat po posnetkih, ki so v soboto zaokrožili po Instagramu, Moranta znova suspendirala, primer pa bo preiskala disciplinska komisija lige. Grizzlies o tej temi do nadaljnjega ne bodo podajali izjav, so še zapisali pri medijski hiši ESPN.

Velja za enega najboljših mladih ameriških košarkarjev

»Zavedamo se objave na družbenih omrežjih, ki vključuje Jaja Moranta. Trenutno še zbiramo informacije,« je za ESPN dejal tiskovni predstavnik lige NBA Mike Bass. Morant je pred dvema mesecema ob vrnitvi po prvi prepovedi dejal, da bo v prihodnosti izboljšal svoje obnašanje in sprejemal boljše odločitve. Marca je obiskoval tudi terapevta in se pogovoril s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem.

Morant sicer velja za enega najboljših mladih ameriških košarkarjev in je obraz franšize grizlijev iz Memphisa. To sezono so po drugem mestu v rednem delu zahodne konference nato izgubili v prvem krogu končnice proti Los Angeles Lakers.