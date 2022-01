Z drobnim trikom nad sive lase

Vsi se malce bojimo staranja in vidne znake poizkušamo skrivati kolikor se da dolgo. Poleg gub veljajo za starostne kazalce tudi sivi lasje in mnogi se jih že zgodaj odločijo prikriti z barvo za lase. Pojavljati se pričnejo v različnih življenjskih obdobjih. Mnogi ljudje osivijo že zelo zgodaj, večina pa je v mlajših letih deležna le kakšnega sivega lasu. Zaradi nekaj pramen si celotne pričeske še ne gre barvati, vseeno pa si sivino želimo prikriti. To pa lahko storimo s pomočjo preprostega trika, ki se ga je domislil svetovno znani frizer Matt Newman.

Sive pramene lahko prekrijemo s pomočjo kozmetičnega produkta, ki je sicer namenjen gostenju obrvi. Gre za obarvani gel, ki vzdržuje njihovo obliko in je med lepotni navdušenkami izjemno priljubljen. Omislite si ga v barvi svojih las in po njihovem umivanju z njim preprosto prevlecite siva pramena. Drobnega lepotnega popravka ne bo moč opaziti, vi pa boste tako lahko brez skrbi, da bi se vaši lasje srebrno lesketali.