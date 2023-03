Prišel je čas za spremembe

Pevka Manca Špik je v svoji dolgoletni pevski karieri osvojila številne nagrade na glasbenih festivalih, prihodnji mesec pa bo praznovala prav poseben jubilej – 20. obletnico prve zmage, ko je postala prvi glas Gorenjske. Za to priložnost pripravlja poseben koncert, ki bo 23. aprila v Festivalni dvorani Bled. »Koncerta na Bledu sprva nisem imela namena organizirati zaradi te obletnice. Želela sem, da bi bil prav Bled prvi kraj, kjer bi začela novo glasbeno dobo, v kateri bom dala več poudarka na samostojne koncerte. Ta del glasbene kariere sem kar malo zanemarjala, predvsem zato, ker je bilo vedno dovolj drugačne vrste glasbenih nastopov ali t. i. 'naročenih' koncertov. Želim si sprememb in menim, da bo veliko mojih poslušalcev, ki se bodo odločili priti na moje koncerte, prijetno presenečenih,« se veseli vrnitve v dvorano, kjer je zmagala pred 20 leti. Na koncert je povabila tudi Dejana Vunjaka, Roka Piletiča in Isaaca Palmo, s katerimi je v preteklosti že posnela duete.

Z Isaacom Palmo je posnela dva dueta. Foto: Marko Delbello Ocepek

Počuti se blagoslovljeno

Manca ne skriva, da jo nekaj tednov pred dogodkom prežemajo sladki občutki. »Glasba je moje poslanstvo in samostojni koncerti so nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi glasbeniku. To ni dano vsakemu, zato to jemljem kot velik privilegij. Do mojega občinstva imam veliko spoštovanje in vsak dan, ko pogledam, kako lepo napreduje prodaja vstopnic, sem za to hvaležna. Počutim se blagoslovljeno,« je hvaležna svojim poslušalcem.

Nastopa izpred 20 letih se še vedno rada spominja. »Spomnim se ga, kot bi bil včeraj. Moj oče me je prijavil nanj brez moje vednosti in sem bila sprva kar malo jezna nanj. Ko pa se je prireditev začela, me je preplavila neka želja, ki je do takrat nisem poznala. Želja, da to, kar čutim do izbrane pesmi, predstavim vsem v dvorani, predvsem pa žiriji, ki so jo sestavljali glasbeniki, ki sem jih močno občudovala. Očitno sem jih prepričala s Poletno nočjo,« pravi Manca. Takrat je spoznala glasbenega producenta in člana dua Maraaya Raaya Vovka, Anjo Baš, ki je osvojila nagrado Prvega glasu Gorenjske po izboru občinstva, ter Evo Moškon, ki je le nekaj let zatem posnela skladbo Iz pekla do raja z Janom Plestenjakom. »Tisti večer je bil res poln vzhajajočih glasbenih zvezd,« se spominja glasbenica.

Sem zrela ženska, pevka, ki stoodstotno pozna svoj glas in ustvarjalni potencial.

Duet je intimen odnos

Tudi sama je v svoji dolgoletni karieri sodelovala z mnogimi slovenskimi glasbeniki, njen repertoar je namreč poln duetov. »Na koncertu bom predstavila več kot polovico od skoraj 50 pesmi, kot sem jih doslej posnela, in duetov bo kar veliko. Glasbeni dueti so posebna zgodba, saj se energija in čustva dveh ali več oseb na neki način dopolnjujejo, prepletajo. To je neke vrste zelo intimen odnos, saj se z nekom povežeš z glasom, z dušo in srcem. Tako da me na vse duete vežejo zelo prijetni spomini. S čisto vsakim, s katerim sem posnela duet, sem imela že prej neko močno vez. Brez tega dueta sploh ne bi bilo. Glede na to, da sem z Isaacom posnela kar dva, pa mislim, da je povsem jasno, da sem se prav z njim najgloblje glasbeno povezala,« o glasbeniku iz Argentine, ki je pred leti prišel v Slovenijo, kjer se je zaljubil, nato pa se slovenski javnosti predstavil v oddaji Slovenija ima talent, pove pevka. Dodaja, da je trenutno kot izvajalka bistveno manj obremenjena kot pred 20 leti. »Sem zrela ženska, pevka, ki stoodstotno pozna svoj glas in ustvarjalni potencial. Sposobnost dajanja drugim nekaj tako lepega, kot sta lastna glasba in glasbeni performans, mi daje zadovoljstvo. To je vir moje življenjske energije,« je iskrena.

Simpatična pevka je slovensko glasbeno sceno osvojila z veliko pozitivne energije. Foto: Marko Delbello Ocepek

Poglobljena v proces

Pevka obljublja, da bo prihodnjih 20 let najplodovitejših. »Lani sem ponovno začela ustvarjati tudi kot avtorica glasbe in hitro ugotovila, da se je v meni prebudil vrelec novih melodij. Vsi, ki z mano sodelujejo pri tem procesu, so kar malo presenečeni. Pri zadnjih pesmih aktivno sodelujem tudi pri izdelavi besedila in stremim k temu, da vse moje pesmi nosijo osebno sporočilo, mojo lastno zgodbo. Sodelujem pa tudi pri produkciji oziroma aranžmaju pesmi, tako da se spuščam v vse sestavine ustvarjanja nove skladbe. Izjemno uživam v tem procesu in si ne predstavljam, da bi naslednjih deset let počela kar koli drugega,« za konec še pove glasbenica, ki je lani v družbi prijateljev in glasbenih kolegov predstavila album z naslovom Le enkrat se živi.