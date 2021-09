Nove podrobnosti shoda: znano, koliko oseb so pridržali, ranjeni tudi policisti

Protestniki pred RTV Slovenija. FOTO: Voranc Vogel, Delo



Dva policista poškodovana

FOTO: Voranc Vogel, Delo



Pri varovanju sodelovalo več policijskih enot

Na sredinem neprijavljenem protestnem shodu nasprotnikov epidemioloških ukrepov v Ljubljani so policisti zaznali več kaznivih dejanj. Zaznali so dve kršitvi Zakona o javnih zbiranjih, saj je bil shod neprijavljen, zbiranje obvestil glede kršitve še poteka. Zoper 52 oseb policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev Zakona o javnem zbiranju in Zakona o javnem redu in miru, ter zoper dve osebi zaradi kršitve Zakona o osebni izkaznici. Prav tako so zaznali eno kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega, kateremu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku.Štiri osebe so pridržali za čas trajanja shoda skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, eno osebo pa skladno z Zakonom o prekrških.Eni osebi je bil zasežen nevaren predmet, ki ga ni dovoljeno prinašati na shod.Policija obravnava dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ki je opravljala naloge varnosti, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana.Prav tako obravnavajo tri primere kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V enem primeru gre za poškodovanje službenega vozila in v dveh za poškodovanje stekel na objektih.Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj izvedli predpisane postopke.Policijska uprava Ljubljana je pri včerajšnjem varovanju sodelovala z različnimi policijskimi enotami tako z območja Ljubljane kot vseh ostalih policijskih uprav, posebno enoto policije, konjenico, policisti vodniki službenih psov in letalsko policijsko enoto.Število policistov, ki so aktivno sodelovali pri varovanju se je sprotno prilagajalo glede na varnostno situacijo na terenu. S PU Ljubljana pravijo, da je bilo policistov dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen.