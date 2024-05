Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Ta nesrečna stanovanja

»Več evropskih mest sem obiskala, vedno prek Airbnb. Imam fantastične izkušnje. Rezervacija je bila vedno zanesljiva in varna, najemodajalci skrbni in prijazni, stanovanja pa takšna kot na sliki. Ja, in predvsem cenejše in prijaznejše je od hotelov, zato je tak način potovanj in nastanitev vedno moja prva in edina izbira,« mi je razlagala kolegica, začudena nad predlogom našega ministrstva za gospodarstvo, ki namerava ostro omejiti oddajanje nepremičnin prek platform, kot sta Booking in Airbnb.

Oddajanje nepremičnin prek tovrstnih platform se je resnično močno razširilo, ponekod celo prek razumnih meja. Sploh v Ljubljani. To na lastni koži občuti nemalo študentov, ki morajo prav zato, da lastniki svojo nepremičnino oddajo turistom, stanovanje izprazniti konec maja, ponovno pa se lahko vanj vselijo jeseni. Ali pa na Obali, kjer celo družine z majhnimi otroki še pred zaključkom pouka dobesedno ostanejo na cesti, zatočišče jim do konca turistične sezone, če imajo srečo, ponudi kak hostel.

Mogoče pa bi lahko vlada razmislila o znižanju obdavčitev najemnin.

Zato stanje kliče po ukrepanju, čeprav se zdi, da nove omejitve, če bodo obveljale, ne bodo kaj bistveno izboljšale stanja na nič kaj zavidljivem trgu nepremičnin. Najboljša rešitev bi bila seveda izpolnjena predvolilna obljuba o 30 tisoč novih stanovanjih, ki pa je bila le ena v nizu visokoletečih in nerealnih obljub zdajšnje oblasti. Zato ta zdaj išče nove in lažje rešitve. Tudi v omejevanju kratkoročnega oddajanja zasebnih namestitev, katerih ponudba se je v nekaj letih pri nas povečala za kar štirikrat.

Tovrstno omejevanje ni nekaj novega. Uporabljajo ga tudi v tujini, celo v najbolj turistično obleganih svetovnih mestih, a vprašanje je, kak učinek bi prinesle tovrstne restrikcije. Zagotovo še večji črni trg, kar pa ne bi prav nič vplivalo na večjo ponudbo najemniških stanovanj. Mogoče pa bi lahko vlada razmislila o znižanju obdavčitev najemnin. Davek na najemnine je namreč kar 25-odstoten, kar pomeni, da mora najemodajalec kar tri najemnine letno dati državi. Tudi zato tisti, ki oddajajo nepremičnine, iščejo neko sivo cono, od katere pa ne država ne tisti, ki bi radi najeli stanovanje, nimajo kaj dosti.