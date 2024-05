Igralec po napadu okrvavljen v bolnišnico

New York bi lahko poimenovanje, da je mesto, ki nikoli ne spi, počasi spremenil v besede, da je mesto, kjer nate že za naslednjim vogalom preži napadalec. Le dober mesec po tem, ko je neznanec meni nič, tebi nič med tekom po tamkajšnjem Centralnem parku s kamnom napadel igralca Michaela Stuhlbarga, je v bolnišnici zaradi prav tako povsem neizzvanega napada, ki je prišel od nikoder, pristal še Steve Buscemi.

»Napaden je bil sredi belega dne na Manhattnu, gre za še eno povsem naključno dejanje nasilja v mestu,« je dejal zvezdnikov predstavnik in dodal, da je z njim sicer vse v redu, da pa čuti globoko žalost z vsemi, ki so bili kot on tarča tovrstnih nesmiselnih dejanj.

Srd mimoidočega je nedavno boleče občutil tudi Michael Stuhlbarg. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Igralec, ki se je nedavno pridružil ekipi druge sezone priljubljene Netflixove serije Wednesday, sicer pa je navdušil v seriji Imperij pregrehe, ki mu je prinesla tudi zlati globus, ter z manjšimi, a izjemno značajskimi vlogami v hitih, kot so Stekli psi, Letalo pregrehe, Šund in Veliki Lebowski, se je blizu poldneva sprehajal po New Yorku, ko ga je sila neznane pesti zbila na tla. »Sprehajal se je z neko žensko, v naslednjem hipu pa sem s kotičkom očesa ujel, da ga je zaneslo in je padel vznak. Takoj se je pobral in stekel v nasprotno smer,« je o dogodku dejal očividec.

»Nisem videl, kdo ga je udaril,« je še dejal mimoidoči. A čeprav ni znal opisati nasilneža, ga je – bradatega moškega, oblečenega v modro majico, črne športne hlače in bele superge, obraz pa mu je delno zakrivala kapica s šiltom – ujela bližnja nadzorna kamera. Policija ga še išče.

Sprehod po domačem mestu se je za igralca končal boleče in krvavo. FOTO: Cover Images

Buscemi je po pohajkovanju po rodnem mestu, ki mu je, preden se je odločil za igralsko kariero, služil kot gasilec, pristal v bolnišnici z zatečenim očesom in modricami po obrazu, pritekla je tudi kri. Sicer nič hujšega, pravi njegov predstavnik, čeprav ga je nesmiselno dejanje nasilja nedvomno pretreslo. Sploh ker je incident še en dokaz, da nihče več ni varen, niti med sprehodom. Podobno je namreč na zadnji marčevski dan občutil Stuhlbarg, Buscemijev soigralec iz Imperija pregrehe, ki ga je med tekom v zatilje zadel kamen – vanj ga je zalučal brezdomec. Stuhlbarg je utrpel manjše poškodbe, a te ga niso ustavile, da se ne bi pognal za napadalcem, za katerega se je izkazalo, da gre za 27-letnega brezdomca Xavierja Israela. Lovil ga je vse do bližnje ruske ambasade, tam pa ga je prijela policija in aretirala.

Buscemi (na fotografiji obkrožen) je bil v mlajših letih član gasilske enote v Brooklynu. FOTO: Hbo

Buscemi in Stuhlbarg sta le dve imeni na vse daljšem seznamu tistih, ki so v zadnjih letih postali žrtve nesmiselnih napadov. O podobnih izkušnjah lahko pričata tudi igralec Rick Moranis in resničnostna zvezdnica Bethenny Frankel.