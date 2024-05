V »kontejnerju« našli okrvavljenega novorojenčka

Dojenčka, zavitega v odejo in vrženega v 'kontejner', so našli v ponedeljek pozno zvečer v Zaprešiću. Po prvih podatkih s kraja dogodka naj bi bil dojenček ves okrvavljen in imel poškodbe glave, poroča Index.

Novorojenčka so prepeljali v zagrebško bolnišnico. Sprva so mediji zapisali, da je v kritičnem stanju. Iz bolnišnice Sveti Duh pa so za Index zjutraj povedali, da je dojenček v dobrem stanju in da ni vidnih poškodb. »Novorojenček je bil pripeljan okoli polnoči. Je v dobrem fizičnem stanju, z rednimi vitalnimi funkcijami in brez znakov zunanjih poškodb,« so sporočili iz bolnišnice.

Na mestu, kjer so našli dete, je bil tudi 15-letni otrok, ki je mimoidoče prosil za pomoč. Ni znano, ali ima kaj opraviti z dojenčkom ali gre za naključnega mimoidočega. Policija zadevo preiskuje, več informacij sledi.