Kaos v Ljubljani: protestniki blokirali ceste, zaprta cela severna obvoznica (FOTO)

Protestniki so zasedli Celošvko cesto. FOTO: Bralka Barbara

Policija v uporabo prisilnih sredstev

»Vozniki iz smeri Primorske proti Štajerski in obratno: V Ljubljani se izognite ljubljanski severni obvoznici, zaprta je v obe smeri med razcepoma Koseze in Zadobrova. Promet je preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico.« V obvestilu Družbe RS za avtoceste (Dars) je pripisano še, da so vzrok protestniki.Kot je znano, danes v Ljubljani poteka množični napovedani protest . Udeležili so se ga številni, svoje nezadovoljstvo pa so se tokrat odločili izraziti tudi s sprehodom po ljubljanskih cestah in ne samo na Trgu republike. Tako so v času, ko se mnogi odpravljajo iz služb in po opravkih, poskrbeli za zamaške na Celovški cesti, Dunajski cesti, očitno pa tudi na ljubljanski severni obvoznici. Pri mnogih je to povzročilo kar nekaj nejevolje. S Celovške ceste se nam je tako javila bralka, ki je čakala, da njena deklica prispe do Tivolija. Tam bi morala imeti trening, a ga bo zaradi protestov očitno zamudila, saj sploh ne more na kraj priti, nam je potarnala.Malo pred 17.30 je policija sporočila, da je shod v Ljubljani razpuščen in sicer zaradi zagotovitve varnosti vsem osebam: »Policisti so zaradi zagotovitve varnosti pričeli z uporabo prisilnih sredstev. Vse pozivamo naj mirno zapustijo območje ljubljanske severne obvoznice in upoštevajo navodila in ukaze policistov.« Iz posnetka z ljubljanske obvoznice je videti, da je policija pri spopadu s protestniki ponovno uporabila vodni top.V videu na profilu stranke Resni.ca na facebooku je, sicer kranjski mestni svetnik in nekdanji kandidat za župana Kranja, pozval k protestom in k blokadi Slovenije.