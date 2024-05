Mlada luna v maju prinaša srečo dvema astrološkima znakoma

Majski mlaj je bil uvod v tako imenovano obdobje cvetne lune, ki traja do prve polne lune maja.

Ta bo nastopila 23. tega meseca, v obdobju od mlaja osmega maja pa do njene polne velikosti se zlasti v življenju določenih astroloških znakov dogajajo prenekatere pozitivne spremembe, zato bi morali obdobje do majske polne lune dobro izkoristiti.

Kdo pa sta znaka, ki se jima v tem času odpirajo mnoga vrata? Razkriva Dnevnik.hr.

Bik

Mlada luna v biku seveda najbolj vpliva na to znamenje. Odločni, vzdržljivi in realni biki včasih kar težko verjamejo, da je življenje lahko tudi pravljica.

A če imajo v času do polne lune maja takšen občutek, jih ta ne vara. Cvetna mlada luna jim namreč prinaša mir, pozitivno energijo, dobro zdravje in življenjsko radost, kakršne že dolgo niso občutili.

Biki, to je torej vaš čas, zato ga dobro izkoristite. Z obema rokam zagrabite vse, kar vam ponuja življenje, odprite srce, v svojo bližino spustite novo osebo.

To je za vas čas duhovnega miru, ki vam omogoča, da postanete najboljša različica sebe in da v življenje pritegnete prav takšne ljudi.

FOTO: Encrier/Gettyimages

Dvojčki

Tudi dvojčki boste, sploh po 20. maju, občutili pozitivne spremembe. Te so opazne že prej, a v zadnjih treh dneh mlade lune bodo najbolj izrazite.

Spomladanska izčrpanost mineva, mlada luna v maju vam ponuja nove izzive, vse bolj občutite naval energije, vaša samozavest cveti, sprejemate sebe in situacije, v katerih se znajdete, zlahka obvladujete.

Brez zadržkov izražate hvaležnost in osebe, ki so vam blizu, to opažajo.

V vaši družbi jim je zato prijetno, ta pozitivna energija bo lahko v vaše življenje pritegnila novo ljubezen, prijateljstvo ali novo poslovno priložnost.