Privabimo v dom pravljična bitja

Pravljični ali vilinski vrtovi so zbirke miniatur – pogosto vključujejo figure, pohištvo in žive rastline – z bogato osnovo v germanski in keltski folklori. »To so vrtovi, namenjeni privabljanju vil,« je povedala Gina Chung, lastnica trgovina s pripomočki za ustvarjanje vilinskih vrtov. »Načeloma velja, da so vile lahko nagajive ali dobre, prinašajo srečo, zdravje in blaginjo. Če želite pritegniti dobre vile, morate zanje ustvariti prijeten kraj.«

Vilinski vrtiček pa ni primeren le za tiste, ki bi radi privabili dobre vile, pravzaprav v takšna mistična bitja sploh ni treba verjeti. Koncept pravljičnega vrta je miniaturni vrt, ki pripoveduje zgodbo in kjer domujejo pravljična bitja, gre za hortikulturno umetnost, ki sprošča tako med ustvarjanjem kot pozneje, ko rezultat občudujemo. Ustvarjanje miniaturnih prizorov pomaga tako izkušenim kot amaterskim vrtnarjem, da izpopolnijo svoje veščine, pogled na pravljične svetove pa mnoge odrasle popelje nazaj v otroštvo, v brezskrbne čase. »Težko je biti pod stresom zaradi življenjskih izzivov, ko sadite miniaturno drevo, razporejate mah ter postavljate vilo in njene prijatelje na svoj vrtiček,« še pravi Chungova.

Vrtiček lahko ustvarimo na prostem ali med štirimi stenami.

Ustvarimo jih na prostem ali v cvetličnem lončku oziroma terariju. FOTO: Verapetruk/Getty Images

Hišice lahko izdelamo sami. FOTO: Stephen Barnes/Getty Images

Z malce domišljije lahko v vilinski vrt spremenimo polomljene lonce. FOTO: Alison Rose/Getty Images

Pripovedujemo zgodbo

Vilinski ali pravljični vrtiček lahko ustvarimo na prostem ali med štirimi stenami. Za slednjega potrebujemo večjo plitvo glineno ali stekleno posodo, figurice po želji in primerne rastline. V izbrano posodo najprej natresemo zadostno količino substrata. Če se odločimo za vrtiček v terariju, se bodo v njem najbolje obnesli sukulente in mah, a preden jih posadimo, na substrat postavimo kakšen kamen, lahko tudi školjko, kos lesa … odvisno od teme zgodbe, ki jo želimo ustvariti. Sledijo rastline, ki jih razporedimo po substratu, mah tudi po kamnih in lesu, nato se lotimo pripovedovanja zgodbe. To bo še posebno ogrelo dušo ustvarjalnim posameznikom in tistim, ki bodo obujali spomine na idilično otroštvo, se spominjali katere od svojih najljubših zgodb ali filmov. Za pravljične vrtičke so denimo odlični prizori iz Gospodarja prstanov, Hobita, Čarovnika iz Oza in podobno.

Na povsem enak način ustvarimo tudi zunanji vrtiček, le da imamo v tem primeru na voljo veliko več prostora, figurice so lahko večje, zgodba bolj kompleksna, če jo umestimo med že obstoječe rastline, pa bomo tudi s sajenjem prihranili nekaj časa. Izkoristimo razpadajoča debla in štore, polomljene cvetlične lonce, kose lesa, ki ležijo naokoli … iz vsega tega lahko ustvarimo čudovit pravljični svet, ki bo privabil dobre vile ali nam na obraz zgolj narisal nasmeh – in tudi to je nekaj čarobnega.