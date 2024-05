Znani Slovenec z ganljivo izpovedjo: »Veliko ljudi se mi je smejalo, me imelo za norca ...«

Domen Kuralt, član zabavljaške glasbene skupine Calypso, je na Facebooku delil posnetek, kjer je spregovoril o svoji izkušnji z medvrstniškim nasiljem v osnovni šoli.

»Premišljujem o tej 12 let stari punčki, ki si je na žalost vzela življenje. Žalostno. In se spomnim svoje mladosti, vam bom povedal nekaj, česar mogoče ne veste ... V osnovni šoli sem bil tudi jaz grdi raček,« je razkril.

Nasilneži so mu poleg fizičnega poniževanja nadeli tudi dva vzdevka, ki ju še danes ni pozabil. »Cela šola se je delala norca iz mene. Najbrž tudi veste, kaj je tisto frcanje v glavo. Cela šola me je frcala. Pa še to, jaz sem imel na osnovni šoli dve imeni. Tako so me klicali: krota in vakuum.«

»Podpirajmo gasilce!«

Povedal je, da se zanj k sreči veter obrnil - tisti, ki so se mu posmehovali, danes želijo njegovo pomoč.

»V koronskem času, ko sem nehal špilat, sem se ukvarjal z različnimi dejavnostmi. In veliko ljudi sem prosil za sodelovanje, za pomoč. V tistem času mi je veliko glasbenikov metalo polena pod noge, veliko ljudi se mi je smejalo, me imelo za norca. Danes me pa prosijo, če bi sodeloval z njimi.«

Domen Kuralt. FOTO: Družbeni Mediji

»Kako se stvar obrne. Hočem povedati: nikoli se ne delajte norca iz človeka!« Zatem je dodal, da maja vabi na tri gasilske veselice: v Šenčur, Topole pri Mengšu in v Ivančno Gorico.

»Dajmo podpirati in pomagati gasilcem. Pridite na pivo, sok, srečko, čevapčiče, s tem pomagate ali pa se zahvalite gasilcem za njihovo prostovoljno delo,« je pozval.