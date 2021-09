Oglasil se je Janez Janša: to je njegovo sporočilo

»Fizični napadi, grožnje s smrtjo zdravnikom, novinarjem itd., ki zgolj opravljajo svoje delo; oviranje prometa in kršenje covid-19 ukrepov - to ni ustavna pravica do zborovanj. Vodstvo Policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive in čas je, da ministrstvo za notranje zadeve ukrepa.« To je sporočilo predsednika vlade, ki ga je ob 19.39 objavil na twitterju.Danes se je v Ljubljani zgodil protest. Začelo se je mirno, nadaljevalo pa z blokadami cest, tudi ljubljanske obvoznice. Manjkalo ni niti incidentov, pa tudi napadov na novinarje. Več o tem preberite v članku Kaos v Ljubljani: protestniki blokirali ceste, zaprli celo severno obvoznico (FOTO)