Astrologinja Lenka: Ugodno obdobje za delo, športno aktivnost, pospravljanje doma ...

Luna v znamenju Leva prinaša pa povsem drugačno vzdušje. Bolj je osredotočena na vse vrste zabave, veselja, počitnic, razne ustvarjalne stvari. A tu se Luna zna ustaviti, ve, da je tista, ki »sveti« in ve, da se mora vse vrteti okoli nje. Njen primat, njena potreba je biti viden, izstopati in se hvaliti o tem, kaj je naredila ter dosegla. A zna biti tudi radodarna, dostojanstvena in samozavestna, uživa pa tudi, ko ji pogosto rečejo, da je v marsičem najboljša. Navdihuje jo, da je vse v redu, da je vse lepa. In tako naredimo marsikaj, česar si prej morda ne bi upali, ker je ta Venera nestrpna, to pa sta dva ognja in nimata časa čakati. Veliko je torej mogoče narediti zelo hitro in kakovostno, še posebej, ko gre za nekatere projekte, kjer se zahtevata lepota in dizajn.

Astrološka karta

Včasih pa lahko tudi tako ponosno obnašanje Lune pripelje do situacije, ko druge za vsako ceno moti. In tako jo poskušajo nenadoma ustaviti, šokirati in pokvariti vso tisto lepo energijo. Ker jo kvadrat z Uranom iz Bika, čeprav je v menjavi položaja z Luno, vseeno vsaj za trenutek prinese, da duša začuti, da ni vse tako konstantno, kot si je predstavljala in kot želi biti. Kakršno koli bahanje in izpostavljanje nimata nobene obstojnosti. Ker pa sta drug za drugega v dobrem položaju pri izmenjavi krajev, se kakršen koli premik same duše ne bo čutil tako močno. Pazite se stresa, trme, popuščanja, saj to vodi v nenaden razhod, četudi sta najboljša prijatelja.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v biku, še vedno je v dobrih odnosih z Marsom, tako da daje ugodno obdobje za delo, bodisi s kakšno športno aktivnostjo, pospravljanjem doma, delom na tleh, pa naj bo to oddih z delom in s sprostitvijo. Najpomembneje pa je, če se znajde v naravi, da se prepusti sprehodu, ki mu bo všeč, in lahko razmišlja, kaj je njegova prioriteta in kaj še mora oblikovati in ustvariti, ker gre na severno vozlišče. Uživajte v lepoti dneva.