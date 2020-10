Ikea v Sloveniji napovedala odprtje spletne prodajalne

Nedavno smo prvi poročali, da Ikeina prva fizična trgovina v Sloveniji ne bo odprla vrat letos, kot je bilo sprva napovedano . Po njihovih besedah je odprtje predvideno v začetku prihodnjega leta, po naših podatkih pa se utegne zamakniti celo do marca.Prek facebooka so danes razjasnili še eno dilemo: ali bodo imeli, tako kot v drugih državah, tudi spletno prodajo.»Sporočamo, da bomo omogočali tudi naročanje iz udobja vašega doma,« so zapisali. A žal so dodali, da začetek spletne prodaje načrtujejo na dan odprtja trgovine, ki bo predvidoma v začetku prihodnjega leta.