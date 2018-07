Trgovec opozarja: Ne jejte te zelenjavne mešanice!

LJUBLJANA – Iz trgovin Lidl zaradi možnosti okužbe z bakterijo umikajo zamrznjeno zelenjavno mešanico za francosko solato, znamke Chira. Odpoklic se nanaša na naslednje serije in roke uporabe izdelka: 15. 10. 2018; L6 288, 23. 9. 2018; L6 266, 5. 11. 2018; L6 309; in 28. 11. 2018; L6 332.



Ena od sestavin izdelka namreč izvira iz podjetja Greenyard Madžarska, ki je trenutno vpletena v škandal z bakterijo Listeria monocytogenes. Ta lahko povzroči resne bolezni želodca in črevesja ter povzroči listeriozo, ki ima podobne simptome kot virus gripe. Pri nekaterih rizičnih skupinah (nosečnice, majhni otroci, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom) je lahko napredovanje bolezni zelo resno.



Lidl kupce naproša, da odpoklic upoštevajo in zgoraj navedenih izdelkov ne uživajo.