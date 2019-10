Pozor, prejeli boste obvestilo iz banke

LJUBLJANA – Imetniki osebnih bančnih računov bodo ta mesec od svoje banke ali hranilnice prejeli informacijo o nadomestilih, ki mu jih je zaračunala novembra in decembra lani. Obveščanje strank bankam s ciljem večje preglednosti in razumljivosti za potrošnike nalaga zakonska določba, ki je začela veljati novembra lani.



Banke in hranilnice so skladno z zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih dolžne vsaj enkrat letno stranke seznaniti z obračunom nadomestil za storitve, ki so vezane na njihov osebni oz. transakcijski račun, so spomnili v Združenju bank Slovenije.



Določba, ki opredeljuje pripravo obračuna, je začela veljati novembra lani, zato bodo prve informacije vključile le zadnja dva meseca lanskega leta. Naslednji obračun nadomestil, ki ga bodo uporabniki prejeli, pa bo vključeval vsa obračunana nadomestila za koledarsko obdobje od januarja do decembra letos, so dodali. Za večjo preglednost Gre za ukrepe zagotavljanja večje preglednosti nadomestil. Obračun mora vključevati vsa obračunana nadomestila za storitve, kot so vodenje računa, uporaba spletne banke, plačilne transakcije, trajni nalogi, direktne obremenitve, plačilne transakcije s kreditno kartico ali kartico z odloženim plačilom.



V obračunu morajo biti navedeni obdobje obračuna, cena nadomestila na enoto in njihovo število, skupni znesek nadomestil za posamezno storitev, višina obrestne mere za prekoračitev dovoljenega pozitivnega stanja na računu, skupni znesek obračunanih obresti in skupni znesek vseh zaračunanih nadomestil.