Lidlov bon je dobila šivilja Marija Žitnik

Kadar pritisne vročina in je poletje na vrhuncu, začne v Slovenskih novicah že tradicionalno osrečevati tudi poletna nagradna igra. Tudi tokrat vas bomo, drage bralke in bralci, presenetili in vam vsak dan podarili Lidlovo darilno kartico v vrednosti dveh evrskih stotakov, samo zato, da se boste imeli še lepše.

Prva, ki smo jo osrečili, je bila Marija Žitnik iz Vodic. Vsi jo poznajo pod imenom Minka. Lidlovega bona je bila iskreno vesela: »Joj, kako bo to vesel!« Kdo bo vesel in o kom je govorila? Ja, o možu Jožetu, ki je bil oni dan pri Žitnikovih tisti, ki mu je uspelo kot prvemu priti do še čisto svežega izvoda Slovenskih novic.

Minka že ve, kaj bo naredila z bonom za 200 evrov.

Dobrobit zaposlenih Podjetje Lidl Slovenija je letos že petič prejelo certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za leto 2024. Certifikat, ki nagrajuje izjemne pogoje za dobrobit zaposlenih, podeljuje uveljavljena neodvisna mednarodna ustanova Top Employers Institute. Prejmejo ga podjetja, ki s svojimi izjemnimi kadrovskimi praksami, ugodnostmi za zaposlene, razvojnimi programi za zaposlene ter skrbjo za pozitivno in prijetno delovno okolje izstopajo v svetovnem merilu. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Naročniki na Slovenske novice so namreč že od nekdaj, kdo jih bo v družini prvi prebral, pa je pri njih svojevrstna tekma, ki poteka domala vsak dan. Tokrat je, kot rečeno, zmagal bančni uslužbenec Jože, ki je najprej vse lepo prebral, potem pa v Novicah našel še kupon, ga izpolnil in poslal. Ker pa je hotel presenetiti svojo ženo Minko, je namesto svojih vpisal njene podatke. Minka, ki je svoje celotno poklicno življenje posvetila šiviljstvu, kdo ve, nemara so tudi vašo spalno srajco izdelale in sešile prav njene pridne roke, tega seveda ni vedela. In je bila zato še toliko bolj presenečena.

Navdušena kolesarka letos sicer nekaj manj kolesari. Zaupala nam je, da je Jožetu za 60. rojstni dan podarila električno kolo. »Pa ne samo njemu, tudi sebi sem ga,« se je nasmehnila. Odtlej sta videla in prekolesarila že dobršen del Slovenije.

Žal pa je Jože padel in se grdo poškodoval, Minka pa ga potrpežljivo čaka, da si končno opomore in da ponovno zavrtita pedale. Komaj namreč že čaka na trenutek, ko bosta spet začela raziskovati to našo prelepo deželo.

Med čakanjem na ta trenutek bosta ljubitelja toplic za kakšen teden skočila še v Olimje, sicer pa si bosta s pomočjo nagradne igre Slovenskih novic in Lidlovega bona prihajajoče poletne dni polepšala najprej s piknikom, predvsem pa, kot pravi Minka, z veliko sladoleda in hladne pijače.

V tem času bo imel njun najljubši časopis Slovenske novice še naprej osrednje mesto na njihovi mizi.