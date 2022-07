Brane dobil za skoraj pol penzije Lidlovega darila!

Našemu dolgoletnemu bralcu Branetu Kuharju je te dni potekla osebna izkaznica, zato je moral na upravno enoto v Ljubljano. Za tistega, ki nima vozniškega izpita, je vlak daleč najboljša možnost. Brane ga ni imel nikoli.

Iz Borovnice, kjer živi zadnjih 24 let, sopiha proti Ljubljani nešteto vlakovnih kompozicij. Kolikokrat se je upokojeni strojni tehnik že takole odpravil v prestolnico. Pa saj se mu je kar smejalo: »Takšen prevoz je ugoden pa še ekološki, še več, za nas penzioniste je zadnje čase celo zastonj!«

Smejalo pa se mu je tudi zato, ker smo rojenega Šiškarja med njegovim nujnim obiskom v Ljubljani lepo presenetili, poklicali smo ga namreč po telefonu, šlo pa je približno takole: »Govorimo z Branetom Kuharjem iz Borovnice?«

»Pri telefonu!«

Našega dolgoletnega bralca je doletela čista sreča! FOTOgrafiji: Lovro Kastelic

»Naj vam čestitamo, bili ste izžrebani v Poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija!«

»Kaj res?!«

»Čisto zares: vsak dan podarjamo to Lidlovo darilno kartico, to pot pa je bila sreča na vaši strani!«

Že čez nekaj trenutkov se je z ženo Lenčko, gospa je po rodu iz Kamnika pod Krimom, pojavil pred Delovo stavbo, kjer je tudi uredništvo Slovenskih novic.

Poročena sta že 46 let in še vedno se zaljubljeno držita za roke. »Saj so bili kakšni viharji, a bilo je vredno zdržati,« je pripovedoval Brane ter se še enkrat zazrl v svojo Lenčko. »Se spomniš?«

Bilo je namreč pred toliko in toliko leti, ko je Lenčka prav tu v Delovi stavbi, pred katero je zdaj spet stala, opravljala svoj sanjski poklic. Izvedeli smo, da je delala še v takratni knjigoveznici in bila resnično zadovoljna. In kadar je človek srečen, se mu dogajajo najlepše stvari. V njenem primeru je bil to Brane, ki jo je hodil čakat pred stavbo, pred katero je tudi on zdaj po toliko letih znova stal.

Izročili smo mu darilno kartico v vrednosti 150 evrov, prva stvar, na katero je Brane pomislil, pa je bila: »Pa saj to je skoraj pol moje penzije!« Lenčka pa je priznala, da Lidl še kako dobro poznata, a ne le od zunaj (iz reklam), pač pa tudi od znotraj, ter da bosta teh 150 evrov z največjim veseljem zapravila.

Tako Lenčka kot naš srečni izžrebanec Brane sta svoj mir naposled našla na robu Borovnice. »Živiva v zadnji bajti na poti na Pokojišče!« je povedala Lenčka. »Do prvega soseda imava 200 metrov, res, ni boljšega, vam povem, po Slovenske novice, na katere sva naročena že od samega začetka, grem lahko kar v spodnjicah,« se je še nasmehnil Brane, prijel Lenčko za roko in odšla sta domov.

