Erazem bo z nagrado med šolo skočil po malico

Slovenske novice imajo za razliko od številnih tiskanih medijev pri nas tudi to srečo, da nas ne berejo le starejši, pač pa tudi mlajši. S ponovnim privajanjem mladih na branje tiskanih medijev se ukvarjajo domala vsi mediji. Ob poplavi najrazličnejših tehnoloških pripomočkov je namreč pridobivanje mladih na svojo stran še toliko večji izziv.

Slovenskim novicam to uspeva bolje kot drugim. Tudi zaradi iskrenega podajanja vsebin, s čimer se lažje približajo iskrenemu in še neobremenjenemu pogledu na svet, ki ga premorejo mladi.

Eden takšnih predstavnikov garde naših mlajših bralk in bralcev je tudi 16-letni Erazem Janc. Doma je s Spodnje Dobrave, ki leži na planoti kakšnih 500 metrov visoko, med dolinama Lipnice, ki teče v senci Jelovice, in Save. Ta gorenjski svet je res lep, in tudi Erazem mu pripada z vsem svojim srcem.

Erazem že ve, kje bo v naslednjem šolskem letu malical!

Če imaš svoje kraje namreč v srcu in jim ponosno pripadaš, tedaj te iz lastnega podeželskega okolja le stežka premami kakšna od betonskih in preurbaniziranih džungel.

Kljub temu da je dijak kranjske strokovne tehniške gimnazije ravno zaključil prvi letnik, smo se z njim lahko dobili šele, ko je prišel s šihta. Ker je odgovoren in želi nadzorovati tok svojega življenja, opravlja poletno delo v Naklem. Del letošnjega poletja bo zatorej preživel v skladišču tamkajšnjega Merkurja.

Že zdaj se zaveda, da se želi izučiti v poklicu, v katerem bo dela dovolj. Ve se, kje ga bo dovolj: to so poklici, ki zahtevajo obilo ročnih spretnosti in tehničnega znanja.

Nekaj tega znanja bo Erazem usvojil že doma: z veseljem, kot smo izvedeli, pomaga na domači kmetiji, kjer se starši ukvarjajo z vzrejo ovc, ki so se ravno pasle, ter zajcev in kokoši. »Ukvarjamo se s prodajo mesa,« je še podčrtal mladenič, ki ni le odličen namizni tenisač, ki pingpong trenira v 10 kilometrov oddaljenem Ljubnem, pač pa je tudi bralec Slovenskih novic.

Na časopis so sicer naročeni njegovi starši, sam pa ga, kot pravi, večkrat prelista. To pot je v Novicah opazil, da poteka poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija in da je z nekaj sreče mogoče dobiti tudi Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov. »Ta kartica bi bila kot naročena, saj je zraven šole tudi Lidl, kamor hodimo po malico,« si je mislil, želel, izpolnil objavljeni kupon ter se potegoval za darilno kartico. In jo je kot srečni izžrebanec tudi dobil.

