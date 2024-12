Zakaj ne bi smeli spati z mokrimi lasmi? Strokovna pojasnila o tveganjih

Strokovnjaki so razložili, zakaj je ta navada lahko škodljiva za zdravje in lase.

Mokri lasje in vlaga predstavljajo idealne pogoje za razmnoževanje bakterij, glivic in virusov, ki lahko povzročijo različna vnetja.

Vlažno in toplo okolje omogoča razvoj povzročiteljev bolezni, kar povečuje tveganje za okužbe, kot so prehladi, vnetja sinusov in druge zdravstvene težave.

Spanje z mokrimi lasmi je posebej problematično

Med spanjem se vlaga na lasišču v kombinaciji z odmrlimi kožnimi celicami spremeni v okolje, ki je naklonjeno razvoju glivic. Te lahko povzročijo srbečico in poslabšajo dermatološka stanja, kot je seboreični dermatitis. Poleg tega je možno, da se zaradi dolgotrajne vlage razvije plesen, kar dodatno ogroža zdravje.

Ali mokri lasje v mrazu res škodijo zdravju?

Mokri lasje in koža v hladnem vremenu pospešijo izgubo telesne toplote, kar vodi do znižanja telesne temperature. To lahko oslabi imunski sistem, ki je že sicer bolj obremenjen zaradi nizkih temperatur, kar povečuje tveganje za okužbe in druge bolezni.

Estetske posledice spanja z mokrimi lasmi

Poleg zdravstvenih tveganj ima spanje z mokrimi lasmi tudi negativne estetske učinke. Mokri lasje se med spanjem hitreje zapletajo, lomijo in postanejo krhki, kar lahko dolgoročno povzroči izgubo njihove gostote in slabšo kakovost.

Strokovnjaki poudarjajo, da je skrb za lase prilagojena posamezniku – njegovi starosti, zdravstvenemu stanju, imunskemu sistemu in tipu las.

Kljub temu ostaja osnovno priporočilo jasno: spanje z mokrimi lasmi prinaša več tveganj kot koristi. Za zdravje las in telesa je bolje poskrbeti, da so lasje pred spanjem suhi.