Oljčno olje za telebane in za tiste, ki vedo o njem veliko, ne pa o Marku Avreliju in njegovemu pogledu na oljke. Na spletni strani medicine.net so našteli kar nekaj koristi oljčnega olja. Avtorica zapisa je Kathleen Manning Zelman, ameriška nutricionistka, dietetičarka in strokovnjakinja za komunikacije.

To je olje, ki ga v slovenski politiki ne uporabljajo. Mark Avrelij pa ga je. To z Markom Avrelijem smo k osnovnemu zapisu dodali mi sami.

Marka Avrelija, rimskega vojskovodjo, cesarja in filozofa, štejemo med enega petih dobrih rimskih cesarjev, pa čeprav je preganjal kristjane; menda zaradi preslabega poznavanja mladega religioznega pojava. Mark Avrelij je dejal, da naj gre človek v svojem življenju skozi ta mali časovni prostor skladno z naravo in da naj zaključite svoje potovanje vsebinsko, tako kot oljka, ko dozori, odpade, blagoslovi naravo, ki jo je pridelala, in se zahvali drevesu, na katerem je zraslo.

Oljčno olje za telebane

Oljčno olje nastane z mletjem ali stiskanjem celih oliv in zbiranjem olja, ki izteče. Oljčno olje lahko uporabite v vseh vrstah jedi. Z njim lahko kuhate, ga pokapate po kruhu, testeninah ali solatah ali pa ga uporabite kot sestavino pekovskih izdelkov. Najboljše od vsega je, da prinaša številne koristi za zdravje.

Vrste oljčnega olja

Oljčno olje je v enem od treh vrst ali razredov: ekstra deviško, deviško in rafinirano (lahko). Olja so označena glede na to, koliko obdelave so prestala, preden so jih ustekleničili in prodali. Rafinirano oljčno olje je med tremi naštetimi najbolj predelano.

Katero je najbolj zdravo?

Oljčno olje, ki ga je treba predelati najmanj, je ekstra deviško oljčno olje. Zaradi tega ima več hranil kot navadna deviška ali rafinirana oljčna olja. Vsebuje veliko zdravih rastlinskih hranil, imenovanih fitokemikalije, ki lahko pomagajo v boju proti raku in srčnim boleznim. Da kar najbolje izkoristite najboljše, kar ponuja, posezite ekstra deviškem oljčnem olju.

Krepi zdravje srca

Velike študije so pokazale, da ko v prehrano vnesete več ekstra deviškega oljčnega olja, zmanjšate tveganje za nastanek bolezni srca. Aktivne spojine v takem olju pomagajo znižati krvni tlak in preprečujejo zatrditev arterij.

Zmanjša tveganje za možgansko kap

Zamenjava manj zdravih maščob z oljčnim oljem v vaših receptih lahko zmanjša možnost za možgansko kap za več kot 40- odstotkov.

Borec z vnetjem

Vnetja v telesu vodijo v kronično bolezen. Nekateri antioksidanti v ekstra deviškem oljčnem olju lahko zmanjšajo vnetje v telesu na enak način kot zdravila, recimo taka, kot je ibuprofen. Tudi oleinska kislina v olivnem olju je protivnetna.

Visoka vsebnost antioksidantov

Prosti radikali so nestabilni atomi v telesu, ki poškodujejo vaše celice. Antioksidanti so spojine, ki lahko pomagajo preprečiti ali upočasniti to škodo. V ekstra deviškem oljčnem olju je polno antioksidantov, ki lahko zmanjšajo tveganje za nastanek bolezni.

Bakterije, adijo

Nekatera hranila v oljčnem olju se lahko zoperstavijo škodljivim bakterijam. Helicobacter pylori je želodčna bakterija, ki lahko povzroči razjede in celo raka. Spojine v olivnem olju jo pomagajo uničiti.

Preprečuje raka

Sredozemska prehrana daje prednost rastlinam pred mesom in je bogata z oljčnim oljem. Raziskovalci so ugotovili, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo na ta način, veliko manjše tveganje za nekatere vrste raka, kot so rak debelega črevesa, danke, dojke, trebušne slinavke in prostate.

Okrepi možgane

Še en bonus pomena mediteranske prehrane z oljčnim oljem: lahko okrepi vaše možgane. Študije kažejo, da vam obroki z visoko vsebnostjo olivnega olja lahko pomagajo pri boljšem razmišljanju, razumevanju in zapomnitvi ter lahko celo pomagajo pri preprečevanju Alzheimerjeve bolezni.

Mark Avrelij in oljčno olje danes

In morda je, za razliko od slovenskih politikov, ki verjetno ne poznajo oljčnega olja, Mark Avrelij zapisal takole:

»Kamor koli sem bil pregnan, sem bil ljubljenec usode. Kajti ljubljenec usode je tisti, ki sebi dodeljuje njene dobre darove: dar dobrega značaja, dobrih vzgibov in dobrih del.«