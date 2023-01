Odkrili so, katera je najboljša krvna skupina

Raziskave so dokazale, da lahko krvna skupina vpliva na človekovo splošno zdravje. Znanstveniki so dokazali, da so ljudje s krvno skupino A manj odporni proti malariji kot druge krvne skupine, zato lahko rečemo, da je krvna skupina A šibkejša od preostalih.

In katera je najmočnejša, torej najbolj odporna proti boleznim?

Dolgoletne študije so pokazale, da je krvna skupina, ki prevladuje nad vsemi drugimi, 0. Dokazano je, da imajo ti ljudje manjše tveganje za srčno-žilne bolezni, kot sta možganska kap in srčni infarkt, in da je manj verjetno, da bodo zboleli za nekaterimi vrstami raka, kot sta rak trebušne slinavke in želodca. Zaradi večje odpornosti organizma proti boleznim ljudje s krvno skupino 0 živijo najdlje.

Eden od doslej ugotovljenih razlogov, zakaj je krvna skupina 0 najbolj zdrava, je, da kri te skupine vsebuje manj molekul, ki lahko povzročijo njeno strjevanje, srčni infarkt in možganska kap pa sta pogosto posledica strjevanja krvi.

Poleg tega je, kar je dobro za srce, dobro tudi za možgane, številni dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja pa so tudi dejavniki tveganja za duševne bolezni. Znano je, da sta na primer visok holesterol in sladkorna bolezen, ki lahko povzročita bolezni srca in ožilja, povezana z demenco in alzheimerjevo boleznijo.