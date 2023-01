Krpljanje čez Pokljuko (in vse o krpljih)

Snežna odeja na Pokljuki je trenutno zelo debela, tolikšna, da bi brez krpelj po isti poti zelo bentil ob vsakem metrskem ugrezu noge.

Človek je krplje izumil zaradi preživetja, danes pa jih nekateri uporabljamo predvsem za rekreacijo in zabavo. Sposodite si krplje, ni jih treba kupovati, in pojdite na sneg. Za otroke in odrasle bo to nepozabni izlet.

Ko sem to prvič preizkusil, sem si dejal, da sem se še najbolj približal Jezusu. On je lahko hodil po vodi, jaz pa po globokem snegu. On bosih nog ni padel v globino, jaz pa zaradi nadetih krpelj ne. Obstajajo še druge razlike med nama, ampak ta je ena najvidnejših. Zakaj bi priporočal krplje za rekreiranje? Tisti, ki jih še vedno uporabljate kot nujno zimsko opremo za izvajanje tistega, za kar dobite plačilo, se boste verjetno namuznili, zato nima smisla, da berete naprej.

Krpljanje je zanimivo, ko se zaveste, da hodite tam, kjer bi brez teh stvarc na nogah padli kak meter ali več niže - lahko tudi manj. Dokler se tega ne zaveste, boste imeli občutek, da so vam le v napoto. Za lažje zavedanje jih snemite nekje, kjer boste z rokavico ali lopatko odkopali smrekov vršiček na primer. Čeprav tega ne priporočam, sploh če ste sami, zna pa biti zanimivo. Medtem ko se boste kobacali iz snega, boste potrdili, da stvar deluje. In zakaj bi hodili tam, kjer so nevarne globine? To vprašanje je bolj filozofske narave, zato bom težko podal odgovor. Eden od možnih je ta, da s pomočjo krpelj lahko po debeli sneženi odeji prehodimo njen nedostopen delček.

Ker sem čustveno navezan na pokljuška prostranstva, sem v hotelu povprašal, ali so mogoče prišli do ideje, da bi jih sposojali takim varčevalcem, kot sem jaz, ali pač takim, ki jih uporabljajo le nekajkrat na zimo. Prijazni gospod, mi je brez besed pokazal ponudbo. Presenečen sem si sposodil par takih krpelj, ki jim je bilo zaupati, da me bodo nesle čez snežne globine. Moja tura je peljala z Rudnega polja skozi gozd v kočo na Uskovnici.

Tisti, ki se spoznate, veste, da je to lep sprehod, vendar če greš po dolgem in počez po celem in globokem snegu, zna biti zanimivo, kar tudi je. In to zelo zanimivo, zato sem hitro spoznal, zakaj je to postala ena od osnovnih turističnih ponudb vseh tistih, ki se ukvarjajo z animacijo gostov (ko ni korone) v zimskem času. Občutek, da bi se pogreznil, če ..., je zares neverjeten.

FOTO: Leon Vidic

Nisem šel sam, s sabo sem vzel sina, kateremu sem obljubil, da se bova od koče na Uskovnici vrnila v naročju motornih sank. Njegovo capljanje in krpljanje je bilo podobno mojemu, le da se je on, glede na velikost svojih nog, zdel precej varnejši. Mogoče zato, ker je bil moj spomin, glede na pregledane traperske filme, še vedno pod vplivom tistih ogromnih »teniških loparjev« pod stopali.

Do koče na Uskovnici je dobre tri kilometre hoje. Človek si potem zasluži okrepčilo in oddih, kajti hoja po oblakih, kot je krpljanje imenoval mali, človeka precej bolj utrudi od navadne. Koča je bila zaprta! Zakaj so koče vedno takrat zaprte, ko je človek najbolj prepričan, da niso, in takrat, ko je človek najbolj utrujen. Uskovnica je bila vas duhov. Pot nazaj je sledila seveda brez motornih sank, kar je pomenilo, da nama bo krpljanje ostalo v spominu pod naslovom: Težka rekreacija.

Uspelo nama je prikrpljati do Rudnega polja, kjer sva vrnila nepoškodovane krplje in zraven še obljubila, da v prihodnje pripeljeva prijatelje na pustolovščino, ki jih bo zagotovo, tako kot je naju, očarala.

Krplje se danes delijo na tri skupine

Najmanjše so narejene za hitrostna tekmovanja, nekoliko večje so rekreativne, primerne za nekaj kilometrov dolge pohode, največje pa so gorniške, narejene za dolge, tudi večdnevne pohode v globokem snegu.

Izberemo jih glede na namen. Jasno, da so najmanj uporabne tekmovalne, ker so tudi najmanjše in zato tudi najmanj dajo od sebe. Skratka, kar je nemenjeno dirkanju, pač ni praktično za rekreativca.

Pri izbiri pravih krpelj moramo torej vedeti, za kakšen namen jih bomo uporabljali. In že smo pri hujšanju, pardon, pri naši teži. Pri tehtanju ne smemo pozabiti še na ruzak, ki ga bomo nosili s sabo. Ne smemo pozabiti še na smučarske palice, po možnosti zložljive, teleskopske, z večjimi krpljicami, ki nam pomagajo pri ravnotežju.

Krpljanje zahteva nekaj veščine

Priporočljivo je, da se na začetku na primernem terenu malo potrenira z osnovnimi prvinami krpljanja, kot so vzpon, spust, hoja v krogu in prečenje pobočja, da ne bo pri poznejših resnejših podvigih nepotrebnih težav, bentenja in preštevilnih padcev. Ti so lahko tudi nevarni saj nas jaha še zajeten nahrbtnik,in se zato lahko večkratno pobiranje izsnega spremeni v pravo moro.

Predstavitev modela TSL Ride 325

Krplji TSL Ride 325. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Krplje Ride 325 smo izbrali naključno. Snežne krplje s preprostim pritrjevanjem na čevelj so primerne za hojo po lahkem in težkem terenu. Ergonomska oblika za lažjo hojo. Sistem zapiranja je na zaponke je preprost in lahek. Nastavitev dolžine čevlja je natančna in ostane na zadnji nastavitvi. 6 zamenljivih jeklenih konic za led. Dereza na prednjem delu. Stopnica za lažje vzpenjanje na večjih naklonih. Na peti blaženje.

- Preprosto nastavljanje in pritrjevanje vseh čevljev številk od 37 do 50.

- Mera: 59,5 x 22 cm.

- Teža: 1770g

- Nosilnost: 50-120kg

- Izdelano v Franciji.

- Torba

- Cena: 112 evrov