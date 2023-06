Zabava na vodi, ob kateri celo pubertetniki obmolknejo

Veslanje stoje je lahko šport za vso družino. Ena deska za vso družino – ali dve deski, če je to mogoče – vam lahko pripravi čudovite proste trenutke. Predstavljamo osnove veslanja stoje na deski.

Deske, namenjene veslanju stoje (SUP – Stand Up Paddling), omogočajo zabavno in sproščujočo igro na valovih. Z zelo malo opreme lahko veslate na deski po morskih valovih ali mirnih vodah jezer in rek. Supanje je zelo primerno za družine, saj se lahko otroci na deski igrajo, najstniki zamotijo, starši pa odlično rekreirajo, vsi z dolžnim spoštovanjem do narave in nevarnosti v vodi, seveda.

Pri veslanju stoje na deski vadite z vsem telesom, zato je takšna vrsta vadbe postala zelo priljubljena telesna dejavnost. In ker ves čas stojite, lahko uživate v edinstvenih razgledih na okolico, od morskih živali do vsega, kar vidite na obzorju. Najprej potrebujete osnovno opremo za veslanje stoje, poleg tega morate poznati osnovne tehnike tovrstnega veslanja.

Oprema za veslanje stoje na deski

Dobra novica: potrebujete le nekaj ključnih kosov opreme in že lahko uživate v veslanju stoje.

Deska za veslanje stoje: to je najpomembnejša naložba v opremo. Izbira deske je odvisna od teže in znanja veslača, načina uporabe in lokalnih razmer. Za več podrobnosti preberite strokovni članek na spletni strani REI o tem, kako izbrati desko za veslanje stoje.

Veslo: vesla za veslanje stoje imajo ročaj, zakrivljen pod kotom, da je veslanje res učinkovito. Izberite veslo, ki je 15 do 20 centimetrov daljše od vaše višine (op.: nekateri izdelovalci priporočajo razliko od 20 do 25 centimetrov).

Reševalni pas: ameriška obalna straža uvršča deske za veslanje stoje med plovila, zato morate vedno nositi reševalni pas. Če veslate ob sončnem zahodu, morate pri sebi vedno imeti varnostno piščalko in uporabljati svetilko. Ameriška priporočila z veseljem priporočimo tudi za našo rabo!

Ustrezna oblačila: v hladnem okolju, v katerem se lahko podhladite, bodite oblečeni v neoprenska ali suha oblačila. V toplejšem okolju imejte oblečene kratke hlače in majico s kratkimi rokavi ali kopalke – nekaj, kar je udobno in se lahko zmoči.

Vrvica: večinoma jo prodajajo posebej, z njo ste povezani z desko, tako da vam ne more uiti, če padete v vodo. Deska za veslanje stoje je velik kos opreme, in če ste privezani nanjo, boste laže poskrbeli za varnost. Na voljo so vrvice, izdelane posebej za valovito morsko gladino, mirne vode in reke; pri nakupu upoštevajte, v kakšnem okolju boste uporabljali vrvico.

Zaščita pred soncem: uporabljajte sončno kremo in sončna očala.



Prevoz deske za veslanje stoje

Kako prevažati deske za veslanje stoje na vozilu? To si je najbolje ogledati na spletu na videoposnetku, ki prikazuje, kako to narediti.

Prenos deske za veslanje stoje do vode

Večina desk za veslanje stoje ima vgrajen ročaj. Desko morate samo obrniti na rob, zgrabiti ročaj (kljuko sredi deske) in spraviti desko pod pazduho. Nosite jo z eno roko. Pri daljših razdaljah – ali če deska nima ročaja – nosite desko na glavi.

To storite tako:

Postavite desko na rep (zadnji konec), njen zgornji del naj gleda proti vam. Postavite veslo na tla tako, da ga boste brez težav dosegli. Primite robova deske z obema rokama. Postavite se pod desko tako, da boste imeli glavo približno na sredini med nosom (sprednjim delom) in repom. Stojte z desko nad glavo in jo še vedno držite za robova. Sklonite se, poberite veslo in se odpravite proti vodi.