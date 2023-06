Prihaja poletje in z njim visoke temperature. Pazite se dehidracije

Zapis je nastal po tem, ko sta se prijatelja nič hudega sluteč, namesto na plažo odpravila na raziskovanje otoka, na katerem sta dopustovala. Šla sta peš. Zašla sta, precenila sta moči in vremenske pogoje. Sonce je pripekalo z vso močjo, sence pa ni bilo. Vse naokoli voda, oba pa na smrt žejna ... bilo je tako hudo, da je bilo treba klicati na pomoč. Seveda šele potem, ko sta našla signal ...

Poletne vročine naj vas ne odvrnejo od gibanja oziroma športnega rekreiranja. Drži, da nas po medijih sproti obveščajo o visokih temperaturah, med katerimi naj bi fizično naprezanje omejili na minimum. Pa vendar nismo vsi za to, da bi posedali v senci celo dolgo poletje.

Kaj je to dehidracija človekovega telesa?

To je stanje, ko vam vsebina vode v telesu pade na nevarno nizko raven. Pri športnem rekreiranju se to zgodi s prekomernim znojenjem, ki ga vročina ozračja dodatno pospešuje.

Kako naj vem, da je padla na nevarno nizko raven?

Najprej boste začutili hudo žejo, ter seveda popolnoma suhe ustnice in jezik. Vaš srčni utrip bo nenormalno visok tudi, če boste obstali na mestu in vaše dihanje bo postalo podobno pasjemu. Potem, če še vedno ne boste začeli ukrepati oziroma se reševati, se bo hitro pojavila vrtoglavost in popolna zmedenost. Zgodilo se vam bo, da boste pozabili, po kateri poti ste pritekli ali prikolesarili in kam ste sploh namenjeni. Opazili boste, da ste postali utrujeni veliko hitreje, kot ste pričakovali. Glavobol bo vse ostrejši, krči vas bodo grabili tudi tam, kjer vas nikoli niso.

Medtem boste mogoče opazili, kako se je vaša koža neverjetno hitro izsušila, da ste postali bledi kot »smrt« in če vas bo tiščalo k mali potrebi, boste opazili, da je urina komaj kaj in še ta je povsem temen. Padec v komo je lahko usoden. In če pomislimo, da se radi rekreirate nekje, kjer komaj koga srečate, nekje v miru in daleč od vrveža, bo preteklo precej časa, preden vam bo kdo lahko pomagal.

Kaj narediti v takem primeru?

Nemudoma moramo zaužiti tekočino. Seveda je lahko to navadna voda, še boljši so izotonični napitki oziroma karkoli razen alkoholnih pijač, ki vam prvo pride pred usta. Ko se dehidracija že razvije, je potrebno veliko hitrejše nadomeščanje tekočine in soli, kot bi bilo potrebno samo za njeno preprečevanje.

Kako se temu izognete?

Nikoli ne smete pozabiti na tekočino! Ne lotite se daljšega gibanja brez zadostne količine vode ali izotonične tekočine. Če boste šli tekati ali hoditi v teh pasjih vročinah morate vedeti, da se da kupiti pasove na katerih je nosilec za plastenko. Tak pas vas ne bo oviral pri teku ali hoji pri roki pa boste imeli zadostno količino tekočine. To je enostaven in nedrag pripomoček, ki je lahko vaš rešitelj za nemoteno vadbo. Če se greste pohodništva pa je v manjšem nahrbtniku dovolj prostora za plastenko ali dve.

Če se ne morete izogniti teku ob »neprimerno« prevročih urah potem vsaj izberite kar se da senčno traso. Če se hočete »utrditi« na soncu potem zmanjšajte obseg vadbe. Večkrat po manj minut je enako učinkovito kot pa na enkrat gibati se več ur v najhujših temperaturah.