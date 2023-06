Predlagamo kam na supanje v Sloveniji

V Sloveniji imamo veliko izvrstnih krajev, za vas smo izbrali najbolj znane. Urbane reke jim pravimo, Ljubljanica, od Podpeči pa vse do centra, Drava v okolici Maribora in Ptuja, nič lepšega, Sava, na Zbiljskem in Trbojskem jezeru, in potem vsi mirni deli Krke, Kolpe, Mure, Timave …

Letos bo še jezerce Črnava v Preddvoru prijazno supom in tudi Planšarsko jezero na Jezerskem. Blejsko je že gosto posupano, prav tako Bohinjsko in potem Velenjsko in Šmartinsko in Cerkniško. Jezero Klivnik, ki leži v osrčju Brkinov pod vasjo Tominje pri Ilirski Bistrici, in jezero Mola, ki leži na obrobju Brkinov pod vasjo Soze, prav tako blizu Ilirske Bistrice.

Celotna slovenska morska obala je seveda postala stalnica med izbirami. Če ste začetnik, začnite na kakem jezeru, ker dobro vemo, da je ogromna razlika, ali supate po reki, morju ali jezeru. Preberite si, zakaj in na kaj morate paziti.

Supanje na jezeru

Jezera in morja so najbolj oblegana s supi. Jezera sploh, saj je voda mirna, ni valov in ni močnih tokov. Jezera so idealna za začetnike, za tiste, ki prvič stopijo na sup, vendar moramo biti prav tako previdni, da ne motimo drugih plovil ali plavalcev. Prav tako moramo vedno dobro poznati vstopno in izstopno točko v jezero, spremenljivost tokov in vetra …

Supanje po reki

Številni suparji pravijo, da je pravo supanje le po reki, vendar priporočajo, da se najprej dobro izurimo na jezerih, kjer je voda mirna, dostop in izstop pa lažja. Supanje po reki je vsekakor bolj zahtevno od supanja po jezeru in morju, saj je nepredvidljivost rek ogromna. Ravno zato pa je toliko bolj zanimivo, bolj dinamično, kar izkušeni suparji pravzaprav iščejo.

Ne pozabimo, da je tudi vožnja po reki lahko čisto umirjena, le prej moramo točneje naštudirati, kje se bomo vozili in do kam. Seveda pa se, če vas preseneti močnejši tok, brez pomisleka usedite na sup ali pokleknite, da dosežete boljše ravnotežje.

Supanjena reki. FOTO: Arhiv Polet

Supanje na morju

Največ nas na sup prvič stopi ravno med dopustom na morju. In potem se čudimo, kako težko je, kako nemogoče je, ker so stalno valovi, ker so povsod gliserji in kopalci, ker nas je odneslo in potem nismo mogli iz vode. Vsako supanje na morju moramo skrbno načrtovati, dobro se moramo prepričati o vremenskih razmerah, načrtujte raje jutranjo ali večerno vožnjo, ko je morje mirnejše in ozračje ugodnejše.

FOTO: Jože Suhadolnik

Nikoli ne smemo pozabiti na pet osnovnih varnostnih zapovedi, ki so obvezne za vsakega suparja:

Vedno povejte, v katero smer boste šli.

Vedno preverite moč vetra in s katere strani piha in kako bo pihal, ko se boste vračali.

Vedno imejte s sabo telefon, spravljen varno v nepremočljivo torbico.

Dobro se seznanite z lokalnimi posebnostmi.

Nikoli ne pojdite supat brez varnostne vrvice.