Za kaj vse je dobra črna limonada?

Če nameravate svoje telo očistiti nakopičenih toksinov in se v naravi resetirati ter preprosto dobiti več energije in boljše počutje, je ta napitek pravi za vas.

Limonada je marsikomu najljubša poletna pijača, je osvežilna in zelo okusna, ko pa ji dodate še aktivno oglje, dobite popoln napitek za poživitev celega telesa. Zaradi aktivnega oglja je pijača črne barve, okus pa ostane nespremenjen.

Črna limonada bo očistila telo toksinov, očistila jetra in znižala holesterol. Pomaga pri napenjanju, plinih, ter pri težavah s kožo. Uravnava delo prebavnega trakta, s čimer pospešuje metabolizem, kar vodi tudi do hujšanja. Aktivno oglje je pridobljeno z destilacijo materialov iz različnih rastlin in kokosove skorje ter ima absorbcijske lastnosti, zato iz telesa odstranjuje škodljive snovi in ​​toksine.

Za pripravo črne limonade potrebujete:

Sok polovice limone ali limete

Kozarec mineralne ali kokosove vode

Pol čajne žličke aktivnega oglja

Način priprave:

V vodo dodajte limonin sok in aktivno oglje v prahu. Dobro premešajte in napitek je pripravljen. Napitek pijte enkrat na teden in ne pogosteje. Opomba: Ta limonada lahko zmanjša učinek zdravil. Če torej jemljete določena zdravila, bodite pozorni na presledek med jemanjem zdravila in pitjem črne limonade.