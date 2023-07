Zakaj doma ne pojem tri jajca in zrezek in šunko in ... za zajtrk?

Verjetno ste se kdaj med zajtrkom v hotelu tudi sami spraševali, zakaj doma tako obilno ne zajtrkujete. Če smo v hotelu imamo več časa, je eden od odgovorov. In potem na samopostrežnem zajtrku naložimo vse kar nam ponujajo, tudi jajca, celo šunko, slanino, zrezek in biftek in ...

Vse pojemo in polovico dneva se počutimo odlično. Najprej mislimo, da je to zato, ker smo na počitnicah ali pač uspešni na službenem potovanju. Nutricionisti trdijo drugače. Odlično se počutite, ker ste jedli beljakovine. Doma jih ne, in je počutje slabše. Na spletnih straneh najbolj znanih nutricionistov smo iskali odgovore in razlage.

Verjetno veste, da so beljakovine ključne za izgradnjo mišic, nova raziskava pa je pokazala, da ni pomembno le, koliko beljakovin zaužijete, ampak tudi, kdaj jih zaužijete.

Vsaka celica v telesu vsebuje beljakovine. Povezani so s številnimi funkcijami našega organizma. Nujni so za našo rast in razvoj, sodelujejo pri imunskem odzivu našega telesa na različne bolezni in pri prenosu snovi po telesu ter so vir energije.

Beljakovine so odgovorne tudi za izgradnjo in delovanje mišic. Znanstveno dokazano je, da uživanje beljakovin za zajtrk in kosilo poveča volumen skeletnih mišic pri odraslih. Predpostavlja se tudi, da za mišično rast ni pomembna le skupna količina zaužitih beljakovin, temveč tudi njihova porazdelitev po obroku.

Raziskovalci so primerjali rast mišičnih celic pri glodavcih, ki so zjutraj jedli visoko beljakovinski obrok, z rastjo mišičnih celic pri skupini glodavcev, ki je zvečer dobivala beljakovine. Z analizo pridobljenih podatkov so prišli do osupljivih rezultatov. Pri jutranji skupini glodavcev so namreč opazili 17-odstotno večjo mišično rast. Skupina raziskovalcev je nato izvedla enak poskus z ljudmi in znova ugotovila izboljšanje mišične funkcije pri tistih, ki so uživali beljakovinski zajtrk.

Torej veste, kaj storiti. Če skrbite za svoje mišice, zajtrk obogatite z živili z veliko beljakovinami. Ne dvomimo, da ste mnogi med prvim obrokom že zaužili jajca, slanino in klobase, sedaj pa lahko za zajtrk brez slabe vesti pojeste sočen zrezek.