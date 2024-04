V knežjem mestu slavijo drugo šampionsko zvezdico

Nogometaši Celja so prišli prek ciljne črte. Pred lepo polnimi tribunami domačega stadiona so na derbiju 33. kroga 1. SNL z 1:0 premagali Olimpijo in tri tekme pred koncem potrdili drugi naslov državnih prvakov. V knežjem mestu počasi že razmišljajo o Evropi, Ljubljančani do zaključka sezone čaka krčevit boj za drugo mesto z Mariborom.

V spomladanskem delu državnega nogometnega prvenstva Celjani niso bili vedno prepričljivi, z nekaj nepričakovanimi spodrsljaji so pri domačih navijačih zbudili rahel občutek nelagodja pred finišem državnega prvenstva, na derbiju z Olimpijo pa so pokazali šampionsko podobo. S trdo in disciplinirano igro so onemogočali napade Ljubljančanov in prežali na svoje priložnosti, eno redkih je s privlačnim zadetkom pod prečko z roba kazenskega prostora v drugem polčasu izkoristil tokrat zelo razpoloženi Jegor Prucev in poskrbel, da je zmaga z 1:0 ostala v knežjem mestu.

12 točk prednosti ima Celje tri kroge pred koncem prvenstva

Tekmo je najbolje povzel razočarani trener Olimpije Zoran Zeljković: »Igrali smo, kot smo si želeli, imeli smo veliko zrelih situacij in lahko bi zadeli. Celjani so dali gol, mi ne, in tekma je bila odločena. Čestitke Celju za naslov prvaka, mi smo svoje priložnosti zapravili že precej pred to tekmo.« Zeljković se v oceni ni zmotil, v prvem polčasu so bili Ljubljančani boljši tekmec na dobri zelenici celjskega stadiona, a napadalci na čelu z Ivanom Durdovim znova niso pokazali veliko.

Šampionsko slavje celjske ekipe. FOTO: Blaž Samec

Po začetnem naletu Ljubljančanov je Celje v drugem polčasu prevladovalo in zrelo predstavo kronalo z zadetkom Pruceva. Če bi Admir Bristrić v 70. minuti spravil žogo v mrežo, ko je zrl v oči Matku Obradoviću, ki je tokrat dobil priložnost v celjskih vratih, bi Olimpija še imela možnosti za zasuk, tako pa je Celje tekmo mirno pripeljalo do zadnjega žvižga in velikega slavja.

Preostale tekme bodo le še sladica, brez pritiska. O Evropi bomo razmišljali po sezoni.

»Preostale tekme bodo le še sladica, brez pritiska. O Evropi bomo razmišljali po sezoni,« je bil po tekmi umirjen prvi strelec Celjanov Aljoša Matko. »Tekma niti ni pomembna, Celje je šampion, na vrhu smo bili praktično vso sezono. Nogometaši so odigrali junaško, čestitke tudi upravi, ki je v zadnjih letih naredila odličen posel in gradila ekipo korak za korakom. Čestital bi še Albertu Rieri, ki je začel to zgodbo, na koncu bi se zahvalil še navijačem, ki so bili vedno z nami. V vsej sezoni v 1. SNL nismo povezali dveh porazov in to je bilo ključno,« je z mirno glavo razplet ocenil domači trener Damir Krznar.

Poleti po novega napadalca

Hrvaški strateg je po koncu mariborske zgodbe prišel v Celje in prevzel dobro zgrajeno ekipo, ki je pred odhodom v Francijo plesala po taktih Alberta Riere. Krznar v igro ni preveč posegal in čeprav je bila ekipa v spomladanskem delu večkrat premalo ambiciozna in ni izkoristila individualne kakovosti, je sezono pripeljal do skorajšnjega srečnega konca. »Zelo zadovoljen sem z napadom, s priložnostmi, ki si jih ustvarjamo. Dejstvo pa je, da potrebujemo pravega napadalca, ki jih bo spremenil v zadetke. Upravi bomo 'potrošili' še nekaj denarja in upam, da ga bomo našli,« je Krznar obelodanil, kaj bo prioriteta v pripravah na kvalifikacije za ligo prvakov.

Rogaška z novo točko za obstanek Izidi 33. kroga 1. SNL: Bravo – Radomlje 1:1 (Pečar 11.; Vokić 38.), Domžale – Maribor 1:1 (Klemenčič 79.; Jakupović 38.), Celje – Olimpija 1:0 (Prucev 58.), Rogaška – Koper 2:2 (Mijić 20., 49.; Petriško 45.+1., Jurić 54.), Mura – Aluminij (danes, 17.30); vrstni red: Celje 75, Olimpija 63, Maribor 60, Bravo 45, Koper 44, Domžale 39, Mura 38, Rogaška 33, Radomlje 28, Aluminij 27.

Celje je po letu 2020 drugič postalo državni prvak, tudi tokrat je odločala tekma z Olimpijo. Štiri leta nazaj je bil dovolj remi (2:2), tokrat so nalet Ljubljančanov zatrli z zmago. Gostje iz prestolnice so z grenkimi nasmeški spremljali slavje Celjanov, s Štajerci pa v tej sezoni še niso opravili. Maribor kljub remiju (1:1) v Domžalah še naprej preti, vijolični zaostajajo le še za tri točke, o drugem mestu bo odločal derbi v Ljudskem vrtu v predzadnjem krogu.