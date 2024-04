Matjaž Han: »Pravice niso bile podarjene. Vse prej kot to«

Ob dnevu boja proti okupatorju je bilo po državi več spominskih slovesnosti, osrednja državna je bila v Črnomlju, v Medani pa so državni praznik združili še z občinskim.

»Pričujoča praznika, kot sta dan upora proti okupatorju in prvi maj, mednarodni dan delavstva, ki bo v sredo, nas spominjata, da nam zdajšnje pravice niso bile podarjene. Vse prej kot to. Zasluge za to gredo generacijam pred nami, ki so verjele v trdno in povezano skupnost. Tako, ki bo s svojo kulturno zgodovino cenila tudi delavke in delavce,« je v soboto v krajevni skupnosti Medana ob krajevnem prazniku navzoče spomnil Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednik Socialnih demokratov.

Kot je dodal, Medana in Brda ne simbolizirajo samo briških češenj, brajd in vina, »ki vam ga lahko zavida ves svet. Tudi v teh krajih je med narodnoosvobodilno fronto tekla kri. In prav je, da spomin na pot, ki smo jo kot skupnost že prehodili, ohranjamo živo. Predvsem danes, ko srhljivi prizori po Evropi prevečkrat spominjajo na temačno preteklost. Ko se vsesplošna javnost, predvsem pa politika do njih začne opredeljevati s toleranco. In ko mir ni več nekaj samoumevnega.«

Po državi so potekale slovesnosti ob državnem prazniku. Osrednje sporočilo je bilo, da mir ni (več) samoumeven. Nestrpnost in sovražnost nas vse bolj ogrožata.

Poudaril je, da se je samo v zadnjih petih letih naš svet zelo spremenil. »V naše udobno bivanje je zarezala epidemija. Spremenila se je sestava Evropske unije. Zgodila se je vojna v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Sam imam za vse agresorje iste vatle. Pa naj gre za vojno v Ukrajini ali za genocid v Palestini.«

K proslavi so pritegnili tudi najmlajše. FOTO: S. N.

Konfliktov, pravi, ne moremo reševati z orožjem. Prepričan je, da prelivanje krvi ne v zgodovini ne v današnjem času nikoli ni prava rešitev. »In trdno stojim za prizadevanji, da se morija v Gazi in spopadi v Ukrajini za vselej prenehajo.«

Han je še poudaril, da je v politično negotovem času, ko imata nestrpnost in sovražnost vedno več prostora, da se hitro širita, zato še toliko bolj pomembno, da si skupaj prizadevamo za močno, solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo. »Evropa, ki je zavezana visokim demokratičnim standardom in miru. Zavedajmo se, da smo tudi sami pomemben del družine evropskih narodov. In to že dvajset let!«

Spomnil je tudi na nedavne poplave, ko smo Slovenke in Slovenci v teh preizkušnjah znali pokazati veliko solidarnost in nesebično pomoč. »A ne le v izrednih okoliščinah, pri vsem našem delovanju bi si želel, da nas vodi konstruktivno sodelovanje. In to resno mislim. Ne samo kot slovenski politik, minister ali socialni demokrat, temveč kot državljan Matjaž Han. Kot Evropejec in navsezadnje državljan sveta. Vsi skupaj v resnici plujemo na isti ladji. Kakšno morje bomo pustili zanamcem, pa je že danes odvisno od nas vseh.«

Odgovorno in pošteno Na predvečer dneva upora proti okupatorju je v Beli krajini potekala osrednja državna proslava. Kraj proslavljanja ni bil izbran naključno. Pred osmimi desetletji je v Črnomlju namreč potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Osrednji govorec je bil Marko Lotrič, predsednik državnega sveta, ki je med drugim izpostavil: »Ko bomo v Sloveniji zmogli biti dovolj strpni zlasti drug do drugega, do drugače mislečih, in ko bomo zmogli z državo ravnati odgovorno in pošteno, bomo lahko še bolj samozavestno sledili svojim ciljem in uresničili svoje potenciale.«

Verjame, da moramo biti še naprej ponosni nase in na svojo zgodovino, iz katere smo izšli in katere del je tudi narodnoosvobodilni boj. »Zgodovine ne moremo spreminjati, njeno potvarjanje je nedopustno. Lahko pa vplivamo na sedanjost in prihodnost. Kot posamezniki, ki sestavljamo skupnost, moramo ostati zvesti vrednotam, kot so solidarnost, povezovanje, spoštovanje. Medsebojno zaupanje, hrabrost in nesebična pomoč so bile ključne tudi v časih narodnoosvobodilnega boja.«