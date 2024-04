Iznakaženega sina skrili v dvorcu

Babica britanskega kralja Karla III., potem ko je prestol zasedla njena hči Elizabeta II., so ji nadeli ljubkovalno ime kraljica mati, je izvirala iz premožne plemiške družine Bowes-Lyon, stare več stoletij. A če je bilo njeno življenje izredno lagodno, polno zabav in klepetov, pa je njene prednike doletelo toliko travmatičnih dogodkov in škandalov, da so mnogi prepričani, da je zakleta.

Eden njenih potomcev, Simon Bowes-Lyon, grof Strathmore, je bil pred tremi leti obsojen na deset let zaporne kazni zaradi spolnega napada na 26-letno žensko, a je za rešetkami preživel komaj pet mesecev. Že dvakrat so ga policisti ujeli tudi močno pijanega za volanom, obakrat je za leto in pol ostal brez vozniškega dovoljenja in moral plačati še dobrega tisočaka evrov kazni.

A njegove težave zbledijo v primerjavi s tistimi njegovih prednikov. Thomas Lyon-Bowes naj bi umrl na dan rojstva leta 1821, a legenda pravi, da ni bilo tako. Thomasa, ki bi moral postati grof, naj bi po rojstvu zaklenili v skrivno sobano dvorca Glamis, saj da se je rodil izredno iznakažen, »pol človek, pol žaba«, kot so govorili domačini, zato so ga starši skrili pred svetom. Njegov duh menda še dandanes tava po hodnikih dvorca.

Duh nesrečnega dečka menda še vedno tava po dvorcu Glamis. FOTO: Chriscrafter/Getty Images

Nekaj podobnega naj bi rodbina Bowes-Lyon, ki je konec 19. stoletja iz neznanega razloga zamenjala vrstni red priimkov, storila s še dvema članicama, Nerisso in Katherine. Obe naj bi umrli leta 1963, stari 44 in 37 let, a menda to ne drži. Ko se je izkazalo, da imata dekleti hude psihične težave in sta zaostali v razvoju, nobena se denimo nikoli ni naučila govoriti, ju je družina skrila v enega od sanatorijev, kjer sta umrli v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.