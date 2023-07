Kaj se nam bi zgodilo, če med dopustom ne bi nič vadili

Poletne počitnice so na višku in vprašanje, ali na dopust vzeti tekaške copate ali kolo ali ne. Boste izgubili skrbno grajeno telesno pripravljenost, če dva ali celo štiri tedne ne boste izvajali vzdržljivostnega treninga?

Kot se pogosto zgodi, je odgovor odvisno. Ker je pomembno, ali se na primer posebej pripravljate na pomembno dirko ali pa je vaš naslednji tekmovalni cilj še daleč. Če za vas velja prvo, je dolg premor zagotovo kontraproduktiven.

Če pa trenutno trenirate brez določenega tekmovalnega cilja, si lahko mirne vesti privoščite odmor od rednega treninga. Kajti tukaj je treba omeniti eno stvar: odmor za trening pogosto dela čudeže.

Ponovno lahko pravilno okrevate, povrnete se vam motivacija in psihična pripravljenost za nastop, popravijo se manjše poškodbe mišično-skeletnega sistema in uravnajo se ravni hormonov. Pomembno pa je, da je takšen odmor »samo« enkrat, največ dvakrat letno in da doslednost zaznamuje vaš vsakodnevni trening.

Kaj pa, če niste prepričani, kaj je dobro in kaj ne?

Nekaj odgovorov v razmislek

• Če izpustite posamezne vadbene enote, boste zaradi večje stopnje okrevanja tako močni, kot ste bili pred počitnicami.

• Če si privoščite 2-tedenski popoln športni premor, boste občutili rahlo razliko v stopnji vzdržljivosti, saj se število mitohondrijev, ki pretvarjajo hrano, ki jo zaužijete, pretvori v uporabno energijo, zelo hitro zmanjša, ko ste nedejavni, kar vodi do padca v vaši zmogljivosti in vzdržljivosti. Prožnost v bokih, hrbtenici in trupu je tudi zmanjšana, ker zahtevana količina gibanja ni več dosežena.

• Če ste vzdržljivostni športnik in vaš premor traja dlje kot 2 tedna, boste opazili tudi izgubo moči poleg zmanjšane prožnosti in vedno večjega upada zmogljivosti vzdržljivosti. Pravzaprav počasna vlakna, ki so potrebna za gibanje z malo napora, kot je kolesarjenje, izgubijo svojo največjo moč.